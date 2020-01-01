أخبار الأهلي اليوم | ضرب صفقة الهلال المحتملة ومفاوضات مع نجم الإسماعيلي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 18 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 18 يونيو 2020 ...

الأهلي يضرب عرض الهلال ويقترب من ضم بلهندة

أفادت تقارير صحفية واردة من تركيا بأن النادي الأهلي السعودي فتح خطًا من المفاوضات مع نظيره جلطة سراي التركي، على أمل الحصول على خدمات نجمه الدولي المغربي، يونس بلهندة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ( طالع التفاصيل )

فيديو .. الأهلي السعودي يؤمن دفاعه من الدوري المصري

كشفت تقارير صحفية مصرية عن تلقي اللاعب الدولي باهر المحمدي لاعب نادي الإسماعيلي اتصالات مباشرة من قبل مسؤولي نادي الأهلي السعودي تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد الأول وتواجد الهلال والنصر .. أشهر حالات الإيقاف بالكرة السعودية بسبب المنشطات

نستعرض لكم أبرز لاعبي الكرة السعودية الموقوفين في السنوات الماضية من قبل لجنة مكافحة المنشطات التي تمنع المنبهات والمخدرات. ( طالع التفاصيل )

تفاصيل اجتماع تركي الفيصل مع رؤساء أندية دوري المحترفين

عقد عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي، أمس الأربعاء، اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري المحترفين، لمناقشة المرحلة المقبلة قبل عودة النشاط الرياضي. ( طالع التفاصيل )

رسميًا .. تحديد موعد عودة الدوري السعودي وبداية الموسم الجديد

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد عودة مسابقات الكرة السعودية مُجددًا وبشكل رسمي، عقب موافقة وزارة الرياضة على عودة النشاط الرياضي. ( طالع التفاصيل )

افتحوا المساجد قبل الملاعب وطلبات عسيري تُقربه من الهلال .. عناوين الصحف السعودية والمصرية 18 يونيو

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نستعرض معًا أبرز عناوين الصحف الرياضية والصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية والمصرية الصادرة صباح اليوم 18 يونيو. ( طالع التفاصيل )