أخبار الأهلي اليوم | كشف موقف مؤمنة وماذا لو لم ينضم السومة للراقي؟

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 16 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 ...

قائمة اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي الذين تنتهي عقودهم خلال الشهر الحالي

حالة تخبط وغموض كبيرة تُحيط بمصير العديد من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الحالية، خاصة الذين تنتهي عقودهم في شهر يونيو الجاري.(طالع التفاصيل)

قرار اتحاد الكرة يُجبر الأهلي على تجديد عقود عبدالغني والمؤشر وباسم

بدأت إدارة النادي الأهلي السعودي في التحرك من أجل تجديد عقود بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في شهر أغسطس المُقبل.(طالع التفاصيل)

الأهلي يرد بشكل رسمي .. هل هدد عبد الإله مؤمنة بالاستقالة؟

أوضح فيصل زيد؛ المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي السعودي، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن وجود خلافات بين عبد الإله مؤمنة؛ رئيس النادي، ومنصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالراقي.(طالع التفاصيل)

فقدان رقم تاريخي وانتقاله للنصر - ماذا لو لم ينضم السومة للأهلي؟

أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الدوري السعودي، رغم ظهوره خلال العقد الأخير لكنه قدم الكثير الذي سيكتب في سجلات الكرة السعودية.(طالع التفاصيل)