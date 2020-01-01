أخبار الأهلي اليوم | فرصة ذهبية لصالح جمعة وأزارو يضع شروطه

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 17 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 17 يوليو 2020 ..

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أزارو يضع شروطه للاستمرار مع الاتفاق السعودي

وضع المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق النادي الأهلي، والمعار إلى الاتفاق السعودي، شروطه من أجل الاستمرار مع الأخير لموسم آخر، بعد انتهاء إعارته في 30 يونيو الماضي.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن أزارو اشترط تسليمه 3 رواتب التي خسم منها 50% كاملة، بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وقال عمر باخشوين، المدير التنفيذي لنادي الاتفاق: "وليد أزارو غادر الاتفاق بعد نهاية عقده، وهذا المتعارف عليه في شريعة العقود، وإدارة النادي تعمل على تجديد عقده".

عصام الحضري: قد أدرب في الأهلي أو الزمالك إذا عُرض عليّ

أكد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر التاريخي، على أنه لن يلعب كرة القدم مجددًا، مشيرًا إلى أنه اعتزل اللعبة نهائيًا دون رجعة.

الحضري قال خلال تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": "لو عُرض عليّ التدريب في نادي الزمالك لن أرفض، ولكن في حالة وجود عرض من الأهلي سأفضله بكل تأكيد".

فايلر يغُلق ملف رحيل صالح جمعة ويمنحه فرصة ذهبية

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، منح صالح جمعة لاعب وسط الفريق فرصة ذهبية من أجل المشاركة مع الفريق الفترة المقبلة، بعدما قرر إغلاق ملف رحيله عن القلعة الحمراء.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فايلر قرر منح صالح جمعة فرصة 60 يومًا، من أجل إثبات نفسه، وتصحيح أوضاعه والأخطاء الفنية التي يقع بها، خاصة بعد التزامه التام في التدريبات، والتركيز الذي ظهر عليه.

وتحسنت العلاقة بين فايلر وجمعة، بعد فترة من التوتر، حيث التزم اللاعب في التدريبات واهتمامه بالوصول إلى الوزن المثالي وينقصه فقط التخلص من بعض السلبيات الفنية، وهو المشاركة الدفاعية حال فقدان الكرة وعدم الاكتفاء بمشاهدة زملائه يقومون بأدوارهم الدفاعية.

فايلر يتسلم تقريرًا عن 3 لاعبين

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، من خالد محمود طبيب الفريق، تقريرًا عن تطورات حالة ثلاثي الفريق كريم نيدفيد وسعد سمير ومحمد محمود، بعد غيابهم الفترة الماضية عن الفريق.

وتحدث فايلر مع طبيب الفريق بشأن موقف الثنائي سعد وكريم من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له حاليًا، بعد إجراء الأول جراحة وتر أكيلس والثاني جراحة في الغضروف، بالإضافة إلى محمد محمود الذي أجرى جراحة بالرباط الصليبي.