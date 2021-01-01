أخبار الأهلي اليوم | السومة يعلق على الإخفاق الآسيوي .. ومطالبة بإبعاد العويس وهوساوي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 16 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 16 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

مدرب الاستقلال: الفوز على الأهلي مجرد بداية

عبر فرهاد مجيدي، المدير الفني لفريق الاستقلال الإيراني، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على الأهلي، بالجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

مجيدي قال خلال تصريحات صحفية: "درست الأهلي بشكل جيد، والنتيجة كانت مستحقة، وفخور بما قدمه اللاعبين، وسنطوي صفحة الأهلي ونركز على كل ما هو قادم من مباريات، والفوز هو مجرد بداية فقط".

السومة يعلق على السقوط بخماسية أمام الاستقلال

أكد السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، على أنه لا يعلم ما الذي يحث لفريقه، ويتسبب في خسارته للمباريات، مشيرًا إلى أن هناك فرصة للتعويض خلال المباريات المتبقية.

السومة قال خلال تصريحات عقب المباراة: "هناك بعض الحالات بالمباراة خاصة في الشوط الثاني، المدرب سيعمل على شرحها، حيث طلب من اللاعبين أن يرفعوا رؤوسهم وأنها مباراة انتهت".

مطالبة بجلوس العويس وهوساوي على مقاعد البدلاء

وجه غرم العمري، وكيل أعمال اللاعبين، من المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني للفريق، بضرورة إراحة الثنائي محمد العويس ومعتز هوساوي، بعد الخسارة الكبيرة على يد الاستقلال الإيراني.

العمري قال خلال تصريحات تليفزيونية: "العويس يجب أن يجلس على مقاعد البدلاء، حتى وإن لم يكن السبب، وأيضًا معتز هوساوي، لأنه من بعد إصابته لم يعد لمستواه الطبيعي".

كيال يكشف سبب أزمات الأهلي

كشف طارق كيال، المشرف السابق على فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن أسباب استقالته، وسبب أزمات النادي خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه وجد عدم رغبة في استمراره، مما دفعه للاستقالة.

وأشار كيال خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن مشكلة الأهلي سببها الإدارة الحالية والتي فقدت الثقة، ويجب أن تتغير، لأن كل نادي يحتاج لكبير يقود المرحلة، والأهلي يفتقد هذا الأمر "وفقًا لما قاله".