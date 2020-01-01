أخبار الأهلي اليوم | عقوبة عاشور .. ورسالة جديدة من تركي آل الشيخ

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 1 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 1 يونيو 2020 ..

تركي آل الشيخ: الخطيب سبب عودتي للأهلي .. ولم أسحب استقالتي

تحدث تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري ورئيس هيئة الترفيه السعودية، عن علاقته بالفريق الأحمر.

وسادت خلال الفترة الأخيرة بعض المناوشات بين تركي آل الشيخ ومجلس إدارة الأهلي بسبب حسام عاشور قائد الفريق الذي اقترب من الاعتزال.( طالع التفاصيل )

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الأهلي يتخذ إجراءات عقابية ضد حسام عاشور

أعلن النادي الأهلي رسميًا عن اتخاذه إجراءات عقابية ضد لاعب وسطه حسام عاشور بسبب ظهوره الإعلامي دون العودة لإدارة النادي.

النادي المصري أعلن عبر موقعه الرسمي أن مدير الكرة سيد عبد الحفيظ فرض غرامة مالية على لاعب الوسط صاحب الـ34 عامًا لمخالفته لوائح النادي بالظهور في وسائل الإعلام دون الحصول على موافقته.( طالع التفاصيل )

لفتة طيبة من مرتضى منصور تجاه محمود الخطيب

ساند مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نظيره محمود الخطيب رئيس الأهلي، بسبب مرض حفيد الآخير في الفترة الماضية.

وقال مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يتمنى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشفاء العاجل لحفيد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي".

مواعيد مقترحة لاستكمال بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الإثنين، عن تفكير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تجاه بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "le360" أن هناك اقتراحين لمواعيد إقامة مباريات البطولتين، الأول هو إقامة مباريات ذهاب نصف النهائي في الفترة ما بين 31 يوليو حتى 2 أغسطس والإياب بين 7 و 9 أغسطس، والنهائي 28 من الشهر نفسه.

والاقتراح الثاني يكون نصف النهائي بين 4 و6 سبتمبر المقبل، ثم تلعب مباريات الإياب ما بين 11 و13 من الشهر نفسه ويكون النهائي يوم 25.

وائل جمعة: لا أحد له فضل على الأهلي، يكفي

وجه وائل جمعة مدافع الأهلي المعتزل رسالة صارمة تجاه من يرى أن له فضلًا على النادي، بقوله عبر حسابه على تويتر "لا أحد له فضل على الأهلي، بدءً بالرئيس إلى أصغر واحد بالنادي، إلا من يموت حبًا ولأجل النادي دون أن ينتظر شيء منه".

نقطتين لازم نوضحهم أولًا المشهد لايحتمل من ناس كتير ربنا انعم علينا وعليهم بنعم يطول ذكرها ولكن احنا بننسي ..ثانيا ودا الاهم محدش له فضل علي الاهلي من اول رئيس النادي لأصغر واحد في النادي غير الناس اللي ماتت وبتموت علي حبها للنادي وبتدافع عنه بدون ماتستني حاجه ....كفايه كفايه بجد — Wael Gomaa (@WaelGomaa) May 31, 2020

أجايي: الترجي فسخ عقدي بعد 24 ساعة، وهكذا ثأرت منه

حوار شيق لنجم الأهلي جونيور أجايي يكشف خلاله بعض أسرار مسيرته الكروية. التفاصيل هنا

من هو محمد سراج الدين؟ وما أسباب الأزمة بينه وبين تركي آل الشيخ؟

نعيش منذ يومين أزمة من التراشق بين تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي ومحمد زكريا سراج الدين عضو مجلس الإدارة، فما هي أسباب الأزمة؟. التفاصيل هنا

محدث | آل الشيخ وعضو مجلس إدارة الأهلي يُواصلان التراشق بالردود

يبدو أن الازمات بين إدارة النادي الأهلي الحالية برئاسة محمود الخطيب ومعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة السعودية للترفيه والرئيس الشرفي للنادي ستعود من جديد. التفاصيل هنا

حسين بن عيادة يُحيي آمال الأهلي والزمالك في ضمه