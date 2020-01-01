أخبار الأهلي اليوم | عرض جديد لعسيري وحسين بن عيادة إلى أين؟

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 1 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 1 يونيو 2020 ...

بعد رفضه الأخير، الأهلي يُقدم عرضًا جديدًا لعبد الفتاح عسيري

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن عبد الفتاح عسيري رفض العرض الأخير من إدارة ناديه الأهلي السعودي لتجديد عقده الذي سينتهي في يناير 2021.

الصحيفة أوضحت أن الفريق الجداوي قدم قبل عدة أيام عرضًا لجناحه السعودي بتجديد العقد لمدة ثلاثة مواسم مقابل 9 ملايين ريال سعودي، لكن عسيري رفضه.(طالع التفاصيل)

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حسين بن عيادة يُحيي آمال الأهلي والزمالك في ضمه

أحيا حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة آمال ناديي الأهلي والزمالك بالتعاقد معه عقب نهاية عقده مع ناديه الجزائري بنهاية الموسم الجاري.

الفريقان يستهدفان دعم مركز الظهير الأيمن لديهما بعد رحيل حمدي النقاز عن الزمالك وأحمد فتحي عن الأهلي، وقد طُرح اسم اللاعب الجزائري بقوة خلال الأسابيع الأخيرة خاصة أنه سيكون صفقة مجانية بجانب النجاح الملفت للاعبين من شمال أفريقيا في مصر مؤخرًا.(طالع التفاصيل)

من بيته إلى ملعب المباراة .. لاعب الاتحاد الذي تألق في ديربي جدة

شهدت الكرة السعودية الكثير من الأحداث المثيرة، والتي لم ولن تُنسى أو تمحى من ذاكرة الجميع، نظرًا لشراسة المنافسة بين جميع الفرق على جميع الألقاب.

من أهم مباريات الديربي في المنطقة العربية خلال الوقت الحالي، هو ديربي جدة، الذي يجمع بين الأهلي و الاتحاد ، ويحمل في تاريخه العديد من المواقف التاريخية التي لم ولن تنسى.(طالع التفاصيل)

الأمير: مفاوضات السومة مع النصر قانونية

أكد الخبير القانوني أحمد الأمير أن مفاوضات النصر في الموسم الماضي مع السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي، كانت قانونية.(طالع التفاصيل)