أخبار الأهلي اليوم | عبدالحفيظ يتحدث عن خطة العودة ورفض رحيل بادجي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 25 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 25 يونيو 2020 ..

محمد فضل : لم أواجه صعوبات في تعاقدات الأهلي

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أنه لم يواجه أي صعوبة في التفاوض مع اللاعبين الذين انضموا للنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية التي تولي خلالها مسئولية التعاقدات داخل القلعة الحمراء.

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وقال فضل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة النهار: "لم أواجه أي صعوبة في التفاوض مع اللاعبين الذين انضموا للأهلي سواء محمد محمود أو محمود وحيد أو حمدي فتحي".

عماد النحاس : قررنا بيع طاهر محمد طاهر

صرح عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب بأنهم قرروا بيع طاهر محمد طاهر بشكل نهائي، موضحًا أنهم لن يطلبوا الحصول على لاعبين من الأهلي ضمن الصفقة.

وقال عماد النحاس في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية" : "اخترنا البيع النهائي بخصوص طاهر محمد طاهر، ولم نطلب أي لاعب بالاسم حتى الآن، بالطبع يشرفنا وجود أي لاعب من الأهلي لكننا في الوقت الحالي لا نفكر إلا في الجانب المادي من أجل المساعدة في الفترة المقبلة."

محمود الخطيب في مران الأهلي

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم صباح اليوم الخميس، والمقام على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم الخميس، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بالسماح للأندية لاستئناف التدريبات مرة أخرى لكن بشروط احترازية ووقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

كريم نيدفيد يظهر في الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم الخميس، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بالسماح للأندية لاستئناف التدريبات مرة أخرى لكن بشروط احترازية.

وظهر كريم نيدفيد في تدريبات الفريق، وواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش تدريبات المجموعة الأولى اليوم، كما أدى جلسة علاج طبيعي تحت إشراف الجهاز الطبي.

سيد عبدالحفيظ يتحدث عن خطة الأهلي بعد العودة للتدريبات

سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أكد حاجة الفريق لوديتان على الأقل ولكن مع إجراءات وقائية.

وأكد مدير الكرة أن الوديتان تساهم بشكل كبير في تجهيز اللاعبين في الأهلي قبل خوض مباريات الدوري المصري.

متى يعود الدوري المصري من التأجيل بسبب فيروس كورونا؟

تُلقي أزمة فيروس كورونا بظلالها على عالم كرة القدم في الآونة الأخيرة، حيث توقف النشاط تمامًا ومُنعت الأندية من التدريبات في كافة أرجاء المعمورة، ليبقى السؤال إلى متى سيستمر الوضع على ما هو عليه؟

وفي مصر الحال لا يختلف كثيرًا، فالحكومة تمنع النشاط الرياضي وتحذر من أي تجمعات، والاتحاد المصري مدد مدة الإيقاف، ويبدو أن سيناريو إلغاء الموسم الكروي يتردد بقوة داخل الكواليس في ظل تداخل المواعيد الذي قد يودي بالموسم المقبل كاملًا.( طالع التفاصيل )

اجتماع المكتب التنفيذي للكاف يناقش مواعيد بطولات إفريقيا

يعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم 30 يونيو الجاري، اجتماعًا من أجل اتخاذ قرار بشأن مواعيد البطولات الإفريقية.

وسيناقش الاجتماع مصير دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية وأيضًا بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

فايلر يرفض رحيل بادجي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تمسك بتواجد السنغالي أليو بادجي في الفريق.

ورفض فايلر رحيل بادجي خلال فترة الانتقالات الصيفية وإعطاءه فرصة خلال الفترة المقبلة لإخراج قدراته.