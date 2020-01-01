أخبار الأهلي اليوم | طائرة خاصة لإعادة بلايلي .. وسلاح فلادان

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 13 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 13 أغسطس 2020 ...

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فلادان يسلح لاعبي الأهلي بالاستحواذ

حرص الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على رفع نسبة استحواذ لاعبيه على الكرة خلال المباريات.

ميلويفيتش وجه لاعبي الأهلي خلال الجانب الفني من التدريبات، بمزيد من الاستحواذ عبر الحفاظ على الكرة، وبناء الهجمات من الخلف، واهتم أيضًا بتناقل الكرة بدقة في مساحات ضيقة، وفرض تمارين خاصة على الكرات العرضية والهوائية.

آل فتيل يغيب عن لقاء الأهلي والفيصلي بسبب الإصابة

واصل محمد آل فتيل برنامجه العلاجي والتأهيلي في عيادة النادي وصالة الحديد، بعد أن أثبتت الآشعة والفحوصات التي أجراها مسبقًا وجود تمزق في العضلة الأمامية، وجعلته يغيب عن مواجهة الاتحاد الماضية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن آل فتيل سيعود للتدريبات الجماعية، بعد مواجهة فريقه أمام الفيصلي بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري السعودي، على أن يتم تجهيزه لبقية مباريات الدوري، بالإضافة لدوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين.

تقارير .. الأهلي يجهز طائرة خاصة لإعادة يوسف بلايلي

أكدت تقارير صحفية سعودية، على أن إدارة النادي الأهلي، تسعى جاهدة لتأمين خدمات المحترف الجزائري يوسف بلايلي، بعد غيابه عن الحضور إلى المملكة العربية السعودية، منذ استئناف مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة الأهلي تسعى لإعادة يوسف بلايلي، وفي حالة عدم انتظام الطيران بين الجزائر والسعودية، سيتم الاستعانة بطائرة خاصة، لحاجة الفريق لجهوده.

الأهلي يستعيد نوح الموسى

أصبح نوح الموسى، لاعب وسط النادي الأهلي، جاهزًا للعودة إلى المباريات مرة أخرى، بعد فترة كبيرة من الغياب بسبب الإصابة.