أخبار الأهلي اليوم | صفقة جديدة، وجدول الأحمر في الدوري المصري 2020-2021

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 23 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 23 نوفمبر 2020.

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جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2020-2021

سُحبت ظهر اليوم قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري، وقد أسفرت عن جدول متزن للأهلي.

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حامل اللقب سيبدأ رحلة الدفاع عن لقبه أمام مصر المقاصة ثم سيُواجه غزل المحلة والاتحاد قبل موقعة القمة أمام الزمالك.

وسيُواجه الأهلي كلًا من وادي دجلة وسيراميكا كليوبترا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي والمقاولون العرب قبل مواجهة بيراميدز في الأسبوع العاشر، وسيكون ختام الذهاب باللعب ضد سموحة والإسماعيلي وإنبي وطلائع الجيش والمصري والجونة وأسوان على الترتيب.

معلول يصل القاهرة

وصل ظهر اليوم التونسي علي معلول نجم دفاع الزمالك إلى القاهرة، ولكنه لن ينضم لتدريبات فريقه إلا بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية التي سيُجريها اليوم للاطمئنان على عدم إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وكان من المفترض أن يصل اللاعب يوم أمس إلا أن عطلًا أصاب الطائرة أدى لعدم إقلاعها وتأخر وصوله لليوم.

الأهلي يُتم التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام

كشفت مصادر صحفية مختلفة عن إتمام الأهلي لتعاقده مع مدافع وداي دجلة "أحمد رمضان بيكهام"، حيث يتواجد اللاعب حاليًا مع وكيله أحمد يحيى في مقر النادي لتوقيع العقود النهائية.

وكشف مصدر من وادي دجلة في تصريحات صحفية أن الصفقة حسمت تمامًا، مشيرًا إلى أن الأهلي سيدفع 12.5 مليون جنيه مصري مقابل استعادة لاعبه.

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