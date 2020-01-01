أخبار الأهلي اليوم | اليوم الأول لطاهر ورقم قميصه، وطبيعة إصابة محمود وحيد

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 14 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 14 نوفمبر 2020.

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عبد الحفيظ يُبرر غياب كهربا وصالح جمعة عن المران

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة حصلا على إذن خاص للغياب عن مران اليوم السبت، والذي أقيم على ملعب التتش في الجزيرة.

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وأكد الإداري البارز أنه سمح للاعبين بالغياب لأسباب شخصية تتعلق بهما.

تضارب في الأنباء حول الصفقة التبادلية مع بيراميدز

تضاربت الأنباء حول إتمام الأهلي صفقة تبادلية مع بيراميدز، تقضى بضم الجناح محمد فاروق والتخلي عن صانع الألعاب أحمد الشيخ.

إذ أشار موقع يلا كورة إلى إتمام الصفقة نهائيًا وتوقيع العقود، فيما نفى موقع فلجول تلك الأخبار نقلًا عن مصدر في الأهلي.

الأهلي يكشف طبيعة إصابة محمود وحيد

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن محمود وحيد ظهير أيسر الفريق يُعاني من ثقل في العضلة الخلفية.

وأضاف أن وحيد أدى جلسة علاج طبيعي وتأهيلي في صالة الألعاب الرياضية، مشيرًا إلى أن إصابته غير مزعجة وسوف ينضم إلى التدريبات الجماعية للفريق بشكل منتظم عقب زوال آلام الخلفية.

يرتدي القميص رقم 27 ... طاهر يخضع لأشعة ويُشارك في مران الإثنين

تواجد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الجديد في مقر النادي اليوم السبت، وقد اجتمع مع المدرب بيتسو موسيماني ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ.

المدرب الجنوب أفريقي اطمأن على حالة اللاعب الفنية والبدنية خاصة بعد إصابته في معسكر المنتخب المصري، وقد أبلغه عبد الحفيظ أنه سيخضع لأشعة غدًا الأحد على العضلة الأمامية للوقوف على حقيقة إصابته.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي ابتداءً من الإثنين القادم، وقد اتفق مع عبد الحفيظ على ارتداء القميص رقم 27 الموسم القادم.

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