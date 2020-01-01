أخبار الأهلي اليوم | سبب تعطل المفاوضات مع بيكهام وعرض عربي لبانون

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 11 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 11 نوفمبر 2020.

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سبب تعطل صفقة بيكهام

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مفاوضات الأهلي مع أحمد رمضان "بيكهام"؛ لاعب وادي دجلة، توقفت خلال الفترة الحالية.

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وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "المفاوضات كانت تسير بصورة طبيعية، وكان الأهلي قريبًا من الحسم، لكن توقف كل شيء بسبب خلافات مادية".

نادٍ عربي يريد خطف بانون

يبدو أن نادٍ عربي يريد خطف المدافع المغربي بدر بانون؛ لاعب الرجاء المغربي، من الأهلي، بعدما قام اللاعب بتوقيع عقد انتقال للقلعة الحمراء.

وأكد الإعلامي أن العرض ليس من السعودية أو الإمارات، لكن اللاعب رد بتمسكه بالانتقال لصفوف الشياطين الحمر.

سموحة: ننتظر قرار الأهي بشأن بانون وجيرالدو

أوضح أحمد سامي؛ المدير الفني لسموحة السكندري، أن ناديه يسعى للحصول على خدمات ثنائي الأهلي بدر بانون وجيرالدو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن حتى الآن لم يتلق أي رد.

وقال سامي، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2": "بانون مدافع قوي، ينقصه فقط اللعب بشكل جماعي أكبر، ونحن ننتظر قرار الأهلي، فإذا قرر إعارته، سنحاول الظفر به".

وأضاف: "أما عن جيرالدو فحتى الآن مصيره غير واضحًا مع الأهلي، الميركاتو قارب على الانتهاء، ونحن نبحث عن بدلاء، لذلك لحين أن يحدد الأهلي مصيره قد يكون ضمه لنا صعبًا".