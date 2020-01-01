أخبار الأهلي اليوم | عاشق الأحمر ينتقل للصفاقسي ورسالة وليد سلميان للجماهير قبل نهائي القرن

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 26 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 26 نوفمبر 2020.

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عاشق الأهلي ينتقل للصفاقسي

أعلن نادي الصفاقسي التونسي اليوم الخميس، تعاقده مع الجابوني ماليك إيفونا؛ مهاجم الأهلي الأسبق، في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي سانتا كلارا البرتغالي، الذي فسخ عقده معه مؤخرًا.

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الجابوني لعب للأهلي لمدة موسم واحد 2015-2016 بعدما انضم له قادمًا من الوداد المغربي.

نعلن رسميا على انتقال المهاجم الدولي الغابوني 🇬🇦 ماليك إيفونا 💪 إلى النادي الرياضي الصفاقسي 🏴🏳️ بعد إمضاء عقد يمتد لموسمين 👌.#مرحبا_بك_إيفونا_في_قلعة_الأجداد 🏁✌️ pic.twitter.com/L8Qwu7uIPc — Club Sportif Sfaxien (@CSSofficiel) November 26, 2020

زي نهائي القرن

أسفر الاجتماع الفني الخاص بنهائي القرن المنتظر بين الأهلي والزمالك، على ارتداء الأول للقميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، أما الحارس فسيرتدي الزي الموف بالكامل.

أما الزمالك فسيرتدي الزي الأبيض بالكامل، على أن يرتدي حارسه الزي الأخضر بالكامل.

بديل "الدبابة" و"معضلة" في الأبيض .. كيف سيعوض الأهلي والزمالك الغائبين بسبب كورونا؟

نرصد لكم خلال التقرير التالي كيف سيفكر كل مدير فني في تعويض الغيابات بسبب فيروس كورونا. ( طالع التفاصيل )

اكتساح معلول وأهداف علاء .. الدفاع الأكثر مساهمة هجوميًا .. الأهلي أم الزمالك؟

المنظومة الدفاعية في الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة مساهمة في حسم مباريات وجلب نقاط هامة للفريق على مستوى جميع البطولات، ونرصد لكم خلال التقرير التالي ماذا قدمت المنظمة الدفاعية في الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا؟ ( طالع التفاصيل )

بعد تأكد غيابه .. وليد سليمان يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل نهائي دوري الأبطال

حرص وليد سليمان، صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى زملائه اللاعبين، بعد تأكد غيابه عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، لإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". ( طالع التفاصيل )

بقيادة الخطيب وتريكة .. التشكيل التاريخي للاعبين قادوا الأهلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا

فرض النادي الأهلي نفسه ملكًا على القارة الإفريقية، كأكثر فريق تتويجًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في التتويج بـ8 بطولات عبر تاريخه، وذلك بعدما بذل لاعبيه عبر التاريخ الجهد والعرق، لتكون القلعة الحمراء في قمة القارة السمراء.

وحصل الأهلي على بطولات دوري أبطال إفريقيا أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، ونرصد لكم خلال هذا التقرير تشكيل أبرز اللاعبين الذين استطاعوا أن يساهموا في تتويج المارد الأحمر بالبطولات الـ8. ( طالع التفاصيل )

رباعي من الزمن الجميل .. ليت بإمكان الأهلي والزمالك الدفع بهم في نهائي القرن!

الخطأ لم يعد مسموحًا به، ليس هناك أي فرصة أخرى للتعويض، فإذا خسرت هذه النسخة، ربما تنجح في تحقيق نسخ أخرى، لكن سيكتُب التاريخ وسيظل عالقًا بالأذهان أنك خسرت ما سماه الجميع بـ"نهائي القرن"، النهائي الذي تشهده الكرة المصرية والإفريقية لأول مرة في تاريخها، حينما يلتقي الأهلي والزمالك في 27 من نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر. ( طالع التفاصيل )

أجايي: الزمالك أصعب فريق واجهته .. ويتبقى لنا دوري الأبطال

أكد النيجيري جونيور أجايي، مهاجم فريق النادي الأهلي، على أن الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز، يمنح فريقه الثقة قبل المباريات المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يركز حاليًا للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسيبذل قصارى جهده للتتويج باللقب القاري. ( طالع التفاصيل )