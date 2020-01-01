أخبار الأهلي اليوم | صدمة لصالح جمعة وطاهر يقترب

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 11 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 11 يونيو 2020 ..

وزير الرياضة: إعادة فتح الأندية وهذا الموعد الأنسب لاستئناف الدوري المصري

تحدث أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة المصري، عن موقف النشاط الرياضي في مصر، مؤكدًا البدء في التجهيز لإعادة فتح الأندية ومراكز الشباب من جديد.

الحكومة المصرية كانت قد أوقفت النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي، بعد ظهور آلاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن حتى الآن لم يتحدد مصير الدوري المصري الممتاز. " اقرأ التفاصيل "

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أحمد صديق: كنت قريبًا من الانتقال للزمالك ولكنني فضلت الأهلي

كشف أحمد صديق، لاعب النادي الأهلي السابق، على أنه كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، عام 2012، بعد مفاوضات بين الناديين.

صديق قال خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "تلقيت عدة عروض بعد انتقالي إلى الإسماعيلي 2009، بعد تألقي مع الدراويش".

وتابع: "عقدت جلسة مع مرتضى منصور في منزله، واتفقنا على كل شيء للانتقال إلى الزمالك عام 2012، بعد انتهاء عقدي مع الإسماعيلي".

وواصل: "أتتني مكالمة من عدلي القيعي، مدير التعاقدات بالأهلي وقتها، ولم أتردد في التوقيع للقلعة الحمراء، لأنني أفضله دائمًا، وعدت بالفعل إلى الفريق مرة أخرى".

الأهلي يطلب من مارسيلو عروضًا محلية وعربية

طلب مسؤولي النادي الأهلي، من حسين السيد "مارسيلو"، الظهير الأيسر للفريق، والمعار لنادي الصفاقسي التونسي، بإحضار عروضًا محلية أو عربية، بعد قرار الجهاز الفني.

الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، أخطر الإدارة بعدم حاجته بخدمات اللاعب حسين السيد، ليبدأ مسؤولي القلعة الحمراء في تسويقه.

جاء ذلك بعدما أكد حسين السيد لمسؤولي الأهلي، على أنه يمتلك عروضًا محلية وعربية، من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء في حالة عدم الرغبة في استمراره.

تأجيل سفر فايلر إلى سويسرا بسبب ظروف الطيران

تقرر تأجيل سفر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي إلى بلاده سويسرا، لمدة 24 ساعة، بسبب ظروف الطيران.

وكان مقررًا أن يسافر فايلر إلى بلاده يوم الخميس، وذلك من أجل مناقشة عائلته في مسألة التجديد للنادي الأهلي، بعد الاتفاق مع الأهلي.

ومن المقرر أن يحصل فايلر على إجازة لمدة 14 يومًا، قبل استئناف النشاط الرياضي.

للتحريض على الفتنة .. المجلس الأعلى للإعلام يحقق مع قناتي الأهلي والزمالك

أعلن المجلس الأعلى للإعلام، رسميًا اليوم الخميس، فتح تحقيق عاجل في التجاوزات التي صدرت من قناتي الأهلي والزمالك، خلال الفترة الماضية.( طالع التفاصيل )

الدوري الإماراتي يغازل فايلر من جديد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي الجزيرة الإماراتي عاد مجددًا لمغازلة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

ويسعى الجزيرة للتعاقد مع فايلر لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل بعد الأداء المميز الذي قدمه الأهلي تحت قيادته.

طاهر محمد طاهر يقترب من الأهلي

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب اقترب من الانضمام للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن السويسري رينيه فايلر وافق على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صالح جمعة لم يتلق أي عرض محلي للرحيل عن الأهلي

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن صالح جمعة نجم الأهلي لم يتلق أي عروض محلية خلال الفترة الحالية للرحيل عن القلعة الحمراء.

وأشارت التقارير إلى أن صالح جمعة الذي اقترب من الرحيل عن الأهلي بسبب خروجه من حسابات فايلر لم يتلق أي عروض حتى الآن.