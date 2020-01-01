أخبار الأهلي اليوم | صدمة المولد للإدارة ومفاجأة بشأن أنسيلمو

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 28 أبريل

تنوعت أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء 28 أبريل.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020 ...

المولد يصدم إدارة الأهلي والمدير الفني يحسم مصيره

تلقت إدارة النادي الأهلي صدمة جديدة بعدما كشفت التقارير عن رغبة اللاعب سعيد المولد في الرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري.(طالع التفاصيل)

مفاجأة صادمة لآمال الهلال والأهلي والنصر في ضم أنسيلمو

فجرت صحيفة الاقتصادية السعودي مفاجأة كبيرة تخص عقد البرازيلي أنسيلمو دي مورايس نجم الوحدة المطلوب لدى كبار دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.(طالع التفاصيل)

يوسف بلايلي يحسم موقفه النهائي مع الأهلي

حسم اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الأهلي السعودي موقفه مع الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل عن النادي.(طالع التفاصيل)

الاتحاد الآسيوي: الهلال سفير فوق العادة والأندية السعودية تتقدم القارة

رصد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تقريرًا عن أبرز السفراء من أندية غرب آسيا على مستوى بطولة دوري الأبطال، والتي أثنى بها على عدة أندية عربية، وإن كان أشاد بالتحديد بالهلال.(طالع التفاصيل)