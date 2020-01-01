أخبار الأهلي اليوم | صدمة الصفقة الفرنسية وعسيري يغلق المفاوضات

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 25 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 25 يونيو 2020 ...

الأهلي يكشف طريقة عودة المدير الفني إلى جدة

كشفت تقرير صحفية سعودية عن خطة إدارة النادي الأهلي لعودة المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق من أجل قيادة الفريق مُجددًا.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن المدير الفني سيعود إلى جدة عبر طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، من أجل عودة فلادان من صربيا بجانب الجهاز الفني. " اقرأ التفاصيل "

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ميلويفيتش يضع خطة لحماية لاعبي الأهلي من الإصابات

وضع الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، خطة من أجل حماية لاعبي فريقه من الإصابات، بعد قرار استئناف النشاط الكروي بالمملكة العربية السعودية، عقب توقفه حوالي 3 أشهر.

وأشارت صحيفة الاقتصادية السعودية، إلى أن ميلويفيتش وضع برنامج اليوم الواحد، حيث لا تتجاوز مدة التدريب 45 دقيقة، لتزيد تدريجيًا.

ميلويفيتش يرغب في الحفاظ على لاعبيه من الإصابة، وذلك بتفادي الإرهاق، وتجهيزهم بالشكل السليم قبل بداية الدوري.

الأهلي يقدم عرضًا للاعب فرنسي وناديه يرفض رحيله

تقدم النادي الأهلي بعرض رسمي لنادي مونبلييه الفرنسي، من أجل ضم اللاعب داميان لوتاليك، نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت قناة "RMC" الفرنسية إلى أن الأهلي قدم عرضًا بقيمة 4.2 مليون يورو، من أجل الحصول على توقيع لاعب الوسط الفرنسي.

وأكدت القناة الفرنسية على أن مونبلييه واللاعب غير مهتمين بالعرض حاليًأ، لرغبة النادي في استمرار لوتاليك، ورغبة اللاعب في البقاء.

تقارير: عبد الفتاح عسيري يغلق ملف مفاوضاته مع الأهلي

أكدت تقارير صحفية، على أن عبد الفتاح عسيري أخبر عددًا من مسؤولي الأهلي الذين فاوضوه من أجل تجديد عقده، بأنه لا يرغب في الحديث عن أي موضوع يخص عقده مع النادي.

وأشارت صحيفة "الوطن" السعودية إلى أن عسيري يرغب في تأجيل المفاوضات إلى وقت لاحق، بسبب العشوائية في المفاوضات ودخول بعض الأطراف التي لا يملكون الصفة الرسمية بالنادي.

وشهدت المفاوضات مع اللاعب، تواصل بعض الأشخاص الذين لا يملكون أي قرار ولا يملكون المال، وهو ما دفعه لإغلاق المفاوضات لحين التحدث معه بطريقة رسمية من قبل مسؤولي النادي.