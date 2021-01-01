أخبار الأهلي اليوم | ترشيح سامي الجابر لتدريب الراقي .. وموقف ريجيكامب من الاستمرار

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 2 إبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 2 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

الأهلي يوضح سبب غياب الصربي فيسا عن المشاركة

كشفت تقارير صحفية، عن سبب غياب الصربي ليوبومير فيسا لاعب وسط فريق النادي الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية مع فريقه الفترة الماضية.

فيسا غائب عن المشاركة منذ مباراة فريقه الأهلي أمام الشباب، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والتي تلقى فيها الراقي الخسارة بثلاثة أهداف دون رد. " اقرأ التفاصيل "

الأهلي يكشف موقفه من تجديد عقد ريجيكامب

كشف النادي الأهلي، عن موقفه من استمرار الروماني لورينت ريجيكامب، مدرب الفريق، بعد انتهاء عقده بعد 3 أشهر.

وأشار مصدر بالأهلي لصحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الحديث عن مستقبل ريجيكامب مع الفريق سابق لأوانه، لأنه سيخضع لتقييم فني بعد الثلاثة أشهر القادمة.

الفراج: رشحت سامي الجابر لتدريب الأهلي

أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على أنه رشح نجم نادي الهلال ومنتخب السعودية السابق سامي الجابر، من أجل تدريب ناديي الأهلي والاتحاد في وقت سابق.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "نعم اقترحت سامي الجابر لتدريب الأهلي، بعد رفض اتحاد الكرة التعاقد مع يوسف عنبر، وسبق أن اقترحت نفس الاسم على أنمار الحائلي رئيس الاتحاد في مرحلة سابقة، بعض الجماهير أعماها التعصب تجاه قائد المنتخب ونادي الهلال السابق، حتى لو كان في التعاقد خيرًا لناديهم، تجاهلوا عقلية أول متوسط".

الكشف عن موقف عبد الإله مؤمنة من الرحيل

كشف الناقد الرياضي حسين الشريف، عن مستقبل مؤمنة النهائي من الرحيل عن رئاسة النادي الأهلي، وذلك بعد الأزمات المتتالية للفريق خلال الفترة الماضية.

الشريف قال خلال تصريحات تليفزيونية: "مصدر موثوق أكد لي على أن مؤمنة مستمر مع الأهلي، ولن يتم تغييره".