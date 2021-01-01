أخبار الأهلي اليوم | موقف السومة وميتريتسا من مواجهة الرائد، وقرار خاص بشأن الجمعية العمومية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 3 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 3 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

أخبار سارة حول السومة وميتريتسا

تلقى الأهلي أخبارًا سارة من الجهاز الطبي حول حالة مهاجمه عمر السومة وجناحه ألكساندرو ميتريتسا، حيث بدأ اللاعبان الجري حول الملعب تمهيدًا لدخولهما التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الرائد في الجولة الـ25 من الدوري السعودي يوم الخميس القادم.

وفيما تبدو فرص ميتريتسا كبيرة للحاق بالمباراة، سيُحسم موقف المهاجم السوري خلال الأيام القليلة القادمة وحسب حالته البدنية والفنية في التدريبات.

عقد جمعية الأهلي العمومية غير العادية عن بُعد

قرر النادي الأهلي وبالتنسيق مع وزارة الرياضة السعودية عقد جمعيته العمومية غير العادية المقررة يوم غدٍ عن بُعد، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

وستتواجد إدارة الأهلي فقط في مقر النادي بجدة، فيما سيكون حضور أعضاء الجمعية العمومية عن بُعد.

وتهدف الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة أوضاع النادي خاصة المالية والإدارية وملف الديون ودعم الفريق ونتائجه السلبية هذا الموسم.

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