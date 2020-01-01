أخبار الأهلي اليوم | رسالة مهينة لرمضان .. وكورونا يضرب الوداد

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 13 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 14 أغسطس 2020 ..

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

كهربا: رغم محاباة اتحاد الكرة للزمالك تم رفض 4 طلبات وتغريمي مع النادي البرتغالي

كشف محمود عبد المنعم كهربا، جناح فريق النادي الأهلي ، عن قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تجاه قضيته ضد نادي الزمالك ، والتي طلب فيها الأخير بمعاقبة اللاعب وناديه ونادي ديسبورتيفو دي أفيس البرتغالي.

نادي الزمالك قام برفع قضية للاتحاد الدولي، يطلب فيها بتعويض 9 ملايين يورو، بالإضافة لمعاقبة كهربا بالإيقاف 6 أشهر، ومعاقبة النادي الأهلي ونادي أفيس. " اقرأ التفاصيل "

رئيس شركة استادات يوجه رسالة "مهينة" لرمضان صبحي

تحدث محمد كامل رئيس شركة استادات صاحبة الاتفاق بين وزارة الإنتاج الحربي والأهلي من أجل انتفاع الأحمر لملعب "السلام".

وافتتح الأهلي الاستاد أمس الأربعاء، استاد السلام ووضع شعاره وصور اللاعبين في مداخله وسط احتفالية غاب عنها الجماهير. " اقرأ التفاصيل "

رمضان صبحي: حزين بسبب جمهور الأهلي لكن التزاماتي دفعتني لذلك

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت بينه وبين رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي السابق، حدثه خلالها عن أسباب تغيير وجهته من القلعة الحمراء إلى نادي بيراميدز.

صاحب الـ23 عامًا كان قد انضم للأهلي في يناير 2019 على سبيل الإعارة من النادي الإنجليزي، حتى نهاية الموسم، وبعد محاولات عدة، نجح مسؤولو الأحمر في استعارته لموسم آخر في ظل تمسك مسؤولي هدرسفيلد باللاعب وقتها. " اقرأ التفاصيل "

فيروس كورونا يضرب الوداد المغربي

ضرب فيروس كورونا فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي، قبل مواجهته المهمة أمام الجيش الملكي في كلاسيكو المغرب، مساء اليوم على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وأشار موقع "البطولة" المغربي إلى أن المسحات الطبية التي خضع لها لاعبي الوداد، كشفت عن إصابت 5 أفراد بالفريق، بينهم إسماعيل الحداد وبدر جادارين وأحد الإداريين.

ويستعد الوداد لمواجهة الأهلي خلال شهر سبتمبر المقبل، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.