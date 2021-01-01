أخبار الأهلي اليوم | جدل بسبب الرئيس الجديد ودجانيني يهدد الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 3 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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رئيس سابق للأهلي يثير الجدل .. والجمهور: ليتك تعود

أثار ماجد الفهمي؛ الناقد الرياضي السعودي، الجدل في الوسط الأهلاوي، مؤكدًا أن عبد الإله مؤمنة؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، يرغب في الرحيل، مشددًا على أن البدائل جاهزة. ( طالع التفاصيل )

ميتريتسا جاهز

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الروماني ألكسندر ميتريتسا؛ لاعب الأهلي، سيكون ضمن قائمة الفريق بالمباراة المقبلة أمام ضمك، إذ أنهى برنامجه العلاجي، بعدما كان قد أصيب خلال ديربي جدة أمام الاتحاد.

نادي عاصمي يقترب من خطف آل فتيل من الأهلي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب محمد آل فتيل مدافع النادي الأهلي تلقى عرضين خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن الراقي خلال الفترة المقبلة. ( طالع التفاصيل )

خلال ساعات .. دجانيني قد يتسبب في خصم نقاط من الأهلي

كشفت تقارير خلال الساعات الأخيرة عن عقوبة متوقعة للنادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة بسبب الرأس الأخضري دجانيني لاعب الفريق السابق. ( طالع التفاصيل )

السومة والعويس .. هل قدما "مَهر" قميص الأهلي هذا الموسم؟

لقب الدوري السعودي ثمين وله مهره الذي يجب أن يُقدم من الفريق الذي سيُتوج به ... حقيقة مؤكدة 100% عبر عنها الثنائي عمر السومة ومحمد العويس وقد أكدا أن فريقهما "الأهلي" لم يُقدم ذلك المهر، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا .. هل قدم المهاجم السوري وحارس المرمى السعودي مهر ارتداء قميص الفريق الجداوي؟ وهو قميص ثمين أيضًا. ( طالع التفاصيل )

جوائز فبراير .. الشباب يسيطر والأهلي حاضر رغم التراجع

أعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الثلاثاء، الفائزين بجوائز الأفضل خلال شهر فبراير الماضي، والتي كانت من نصيب أندية الشباب والأهلي والتعاون. ( طالع التفاصيل )

من يفوز بالدوري السعودي 2021؟ مباريات الهلال والشباب والأهلي والاتحاد المتبقية

مع اقتراب الدوري السعودي 2021 من نهايته واشتعال الصدارة، تعرف على مباريات رباعي المقدمة المتبقية ومن يفوز بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم؟ ( طالع التفاصيل )

24 مناسبة والحزم ضحية مستمرة .. السعوديون محرزوا الهاتريك خلال الـ10 سنوات الأخيرة

أحرز عبدالله المقرن لاعب الرائد "هاتريك" في مرمى العين في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليعود اللاعب السعودي للظهور مرة أخرى في تسجيل الهاتريك، ليصبح اللاعب رقم 14 الذي يحرز "هاتريك" من اللاعبين المحليين خلال آخر 10 سنوات من الدوري السعودي للمحترفين.

13 لاعبًا في وقتٍ سابق خلال آخر 10 سنوات بالدوري السعودي للمحترفين أحرزوا 24 هاتريك، وسنرصد لكم هؤلاء اللاعبين وأهداف "الهاتريك" الخاصة بهم خلال التقرير التالي. ( طالع التفاصيل )

دور ممرضة سعودية وبحث لـ8 سنوات .. لاعبون ومدربون أشهروا إسلامهم بالدوريات العربية

عديد الأجانب سواء مدربين أو لاعبين قدموا للعمل بالدوريات العربية، منهم من لا يخرج دوره وتأثيره عن إطار المستطيل الأخضر، ومنهم من يقوده القدر لتغيير كلي في حياته، مقررًا تغيير ديانته، وتختلف الأسباب من بين شخص وآخر، لكن في النهاية الجميع يجتمع على القناعة بالدين الإسلامي. ( طالع التفاصيل )