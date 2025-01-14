أخبار الأهلي اليوم | ميندي يهرب من السؤال المعتاد بعد الكلاسيكو، وكواليس اجتماع يايسله مع الإدارة وصندوق الاستثمارات

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 14 يناير 2025
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"نحن لا نحلم، الأمر يعتمد على عاملين" .. الرئيس التنفيذي لرابطة دوري روشن يُهدد ريال مدريد بخطف فينيسيوس جونيور
الرغبة حقيقية في نقل النجم البرازيلي للملاعب السعودية
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"الهلال أصبح للأغنياء" .. تقدم هائل للاتحاد وتراجع مرعب للزعيم في الحضور الجماهيري لدوري روشن السعودي
الزعماء في حالة غضب واستياء من فريقهم!
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يايسله يطالب بصفقات جديدة في كل مؤتمر أو حوار صحفي..
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كل شيء مباح في البث المباشر في خضم الاحتفالات..