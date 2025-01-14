أخبار الأهلي اليوم | ميندي يهرب من السؤال المعتاد بعد الكلاسيكو، وكواليس اجتماع يايسله مع الإدارة وصندوق الاستثمارات

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 14 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 14 يناير 2025

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الرغبة حقيقية في نقل النجم البرازيلي للملاعب السعودية

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الزعماء في حالة غضب واستياء من فريقهم!

يايسله يطالب بصفقات جديدة في كل مؤتمر أو حوار صحفي..

نجم الاتحاد الأسبق يكشف أسرار فترته قبل الرحيل في صيف 2019..

الحارس السنغالي حضر الكلاسيكو في الجوهرة المشعة..

GOAL

نجم محلي قد يكون إحدى صفقات الراقي الشتوية..

اللاعب حقق 4 ألقاب مع الهلال حتى الآن..

كل شيء مباح في البث المباشر في خضم الاحتفالات..