أخبار الأهلي اليوم | حيرة النقاز .. و9 غيابات بالكلاسيكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 29 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 29 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

غيابات بالجملة في كلاسيكو الأهلي والهلال

يدخل فريقي الأهلي والهلال مباراة الكلاسيكو وهما يعانيان من الغيابات الكثيرة، وهي التي ستؤثر على مستوى الفريقين.

الهلال سيغيب عنه 4 لاعبين للإصابة، وهم ياسر الشهراني وعبد الله عطيف والكوري الجنوبي جانج هيون سو، بالإضافة للمالي موسى ماريجا، والثلاثي عبد الله الحمدان، وخليفة الدوسري وحمد اليامي بسبب المنتخب.

ويدخل الأهلي بدون 9 لاعبين دفعة واحدة وهم: "محمد العويس ومعتز هوساوي ومحمد مجرشي وزياد الجهني وهيثم عسيري ونوح الموسى وريان حامد وعبد الله حسون وطلال العبسي.

الهويش حكمًا لكلاسيكو الأهلي والهلال

أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم الحكام الذي سيقود مباراة الأهلي والهلال في كلاسيكو الكرة السعودية، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واختارت لجنة التحكيم محمد الهويش لقيادة مباراة الأهلي والهلال، ويساعده ياسر السلطان وفيصل القحطاني، وبندر القحطاني حكمًا رابعًا، وسامي الجريس وعبد العزيز البرية في غرفة الـ"VAR".

هاسي يفاضل بين النقاز وخبراني في دفاع الأهلي

أكدت تقارير صحفية، على أن المدرب الألباني بيسنيك هاسي، المدير الفني للأهلي، يفاضل بين الثنائي محمد خبراني والتونسي حمدي النقاز، للدفع بأحدهما في تشكيل الفريق أمام الهلال بالكلاسيكو.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن هاسي قد يضع النقاز ضمن حساباته في التشكيل الأساسي، بعد أن تلقى الضوء الأخضر من مدرب اللياقة بقدرته على الاعتماد عليه.

التشكيل الأقرب للأهلي في كلاسيكو الهلال

كشفت تقارير صحفية عن التشكيل الأقرب الذي سيخوض به الأهلي مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي.

الدفاع: حمدي النقاز، دانكلير بيريرا، عبد الباسط هندي، أليوسكي.

خط الوسط: الحسن نداو، محمد المجحد، براداريتش، علي الأسمري، عبد الرحمن غريب.

الهجوم: عمر السومة.