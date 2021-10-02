أخبار الأهلي اليوم | حقيقة مفاوضات سوموديكا، ومعادلة الرقمين الأسوأ في الدوري

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 2 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 2 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

سوموديكا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموقفه منها

أوضح المدرب الروماني ماريوس سوموديكا حقيقة ما يُثار حول مفاوضات إدارة النادي الأهلي معه لتولي تدريب الفريق خلفًا لبيسنيك هاسي المتوقع إقالته بين ليلة وضحاها.

سوموديكا أكد لصحيفة الاقتصادية السعودية عدم تلقيه أي عرض رسمي من الأهلي، مرحبًا في نفس الوقت بفكرة العودة إلى الدوري السعودي والعمل مع الفريق الجداوي.

إذ قال "حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء رسمي، وسنرى قريبًا ماذا سيحدث، حاليًا أحترم الأهلي ومدربه الألباني بيسنيك هاسي ولا أستطيع التحدث عنه".

أضاف "وكيل أعمال حضر إلي الأسبوع الماضي في رومانيا وتحدث معي حول الموافقة من عدمها للتوقيع مع الأهلي إذا وصله عرض رسمي بهذا الأمر، فقلت لا أمانع من ذلك، وأنا أريد العودة، لأنني أحب السعودية والدوري السعودي".

هاسي: لا أهتم بأخبار الإقالة، وحذرت من حجازي

أكيد بيسنيك هاسي المدير الفني للنادي الأهلي السعودي أنه لا يهتم مطلقًا بالأخبار المترددة في الإعلام حول إقالته من منصبه، مشددًا أن تركيزه على الملعب وإعداد الفريق لتحقيق النتائج المرجوة فقط.

أضاف حول الخسارة أمام الاتحاد في ديربي جدة "الاتحاد لم يكن أفضل منا في اللقاء، الفارق أنهم سجلوا هدفين ونحن لم نفعل، الهدف الأول لم يكن صحيحًا برأيي لأن الخطأ الذي أدى للهدف لم يكن موجودًا ضد إزجان أليوسكي، الحكم كان عليه العودة إلى تقنية الفيديو لمراجعة اللقطة".

أتم "حذرت اللاعبين كثيرًا من خطورة أحمد حجازي في الكرات الثابتة وخاصة من ارتقائه عاليًا لاصطياد الكرات الهوائية، لكنه رغم ذلك سجل الهدف الثاني".

3 أرقام تاريخية سلبية للأهلي بعد ديربي جدة

خسر الأهلي ديربي جدة أمام الاتحاد بهدفين نظيفين، وقد حقق بذلك 3 أرقام تاريخية سلبية خلال مسيرته في دوري المحترفين السعودي، وهي:

لأول مرة لا يُحقق الأهلي الفوز في أول 7 جولات من الدوري السعودي.

عادل رقمه الأسوأ في حصد النقاط بعد 7 جولات، وهو 5 نقاط.

عادل رقمه الأسوأ في عدد الأهداف المسجلة بعد 7 جولات، وهو 6 أهداف فقط.

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