أخبار الأهلي اليوم | موليكا مطلوب في الدوري السعودي، وأخبار جيدة من فيفا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 7 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 7 يونيو 2020 ..

الشباب السعودي يستهدف "هدف الأهلي" في حال فشل ضم أزارو

كشفت مصادر صحفية سعودية عن إعداد نادي الاتفاق السعودي قائمة الخطة البديلة في حال فشل في محاولاته لضم وليد أزارو مهاجم الأهلي الذي يلعب منذ يناير الماضي معارًا مع الاتفاق.

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وضمت تلك القائمة جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي المطلوب بقوة في الأهلي، وكذلك كريم العريبي مهاجم النجم الساحلي الذي ارتبط بالثلاثي المصري الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وتُحاول إدارة الشباب التوصل لاتفاق مع أزارو على بنود عقده الخاص قبل البدء في مفاوضات جدية مع الأهلي.

مونتيري يُطمئن الأهلي على قضيتي النجم الساحلي والصفاقسي

أفادت مصادر صحفية أن المحامي السويسري مونتيري الذي يتعاون معه الأهلي في القضايا الخارجية نقل لهم تأكيدات بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بات قريبًا جدًا من إصدار حكم لصالح النادي ضد ناديي النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين مما سيساعده على تحصيل المبالغ المطلوبة منهما.

وحاول الأهلي الحصول على مبلغ 100 ألف دولار حُولت بالخطأ للصفاقسي و1.4 مليون دولار قيمة الغرامة المالية ضد سليمان كوليبالي لاعب النجم بطرق ودية لكنه فشل في ذلك ليلجأ للفيفا.

بيراميدز يكشف عن مفاجأتين مدويتين في تعاقده مع أحمد فتحي

حديث مثير للجدل من هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عن كواليس تعاقد النادي مع أحمد فتحي لاعب الأهلي. التفاصيل هنا

الأهلي يرفض مزاحمة الزمالك على هدفه الأنجولي

كشفت تقارير صحفية عن رفض الأهلي مزاحمة الزمالك في صفقة الأنجولي آري بابل لاعب بريميرو دي أوجوستو، إذ تم عرض الجناح المهاري على المسؤولين في الفريق الأحمر لكن تم رفض الأمر تمامًا لعدم الدخول في مزايدة مع الأبيض ترفع سعر اللاعب كثيرًا ولأن النادي لديه أهداف أخرى.

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