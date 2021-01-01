أخبار الأهلي اليوم | النادي الجديد للمولد، وشرط آل فتيل لتجديد عقده

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 8 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 8 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

محمد آل فتيل يُحدد شرط تجديد عقده مع الأهلي

أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن مدافع الأهلي "محمد آل فتيل" اشترط حصوله على 5 ملايين ريال سعودي سنويًا لتجديد عقده مع ناديه.

المدافع السعودي دخل الفترة الحرة في عقده وقد رفض عرضه ناديه الأول لتجديد عقده مقابل حصوله على 2.5 مليون ريال سنويًا، وتتنافس عدة أندية على توقيعه وأبرزها الهلال والشباب.

حسم موقف هوساوي من مواجهة النصر الأربعاء

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن موقف معتز هوساوي مدافع الأهلي من مواجهة النصر سيتضح يوم الأربعاء القادم بعدما يخضع اللاعب لاختبار طبي وبدني حول موضع إصابته في العضلة الضامة.

اللاعب تعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة الشباب في الجولة الـ20 من الدوري السعودي، وقد تواجد أمس في عيادة النادي لمواصلة برنامجه العلاجي تحت إشراف إبراهيم إسماعيل اختصاصي العلاج والتأهيل في الأهلي.

سعيد المولد يتوصل لاتفاق مع التعاون

كشفت صحيفة الوطن السعودية أن مدافع الأهلي سعيد المولد توصل لاتفاق مع التعاون على الانضمام إليه بعد نهاية عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

المدافع السعودي رفض تجديد عقده مع الأهلي وقد خرج من حسابات المدرب فلادان ميلويفيتش منذ فترة طويلة.

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