أخبار الأهلي اليوم | خطة تأهيل ساريتش، وموقف هوساوي من مواجهة النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 9 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 9 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

برنامج تأهيلي وبدني خاص لساريتش، وتحديد موعد مبدئي لعودته

تواجد إلفيس ساريتش في مقر النادي الأهلي يوم أمس لأول مرة منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي وبعد وصوله جدة قبل 3 أيام.

وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وبدني خاص ومكثف خلال الأسبوع الجاري تحت إشراف إبراهيم إسماعيل المعد البدني في الفريق.

وأوضحت المصادر المتابعة أن عودة اللاعب للتدريبات الجماعية ستكون تدريجية حسب البرنامج الموضوع، وقد رجحت أن يبدأ التواجد في قوائم المباريات الرسمية بعد المواجهة القادمة أمام النصر يوم الخميس المقبل.

اختبار لهوساوي يُحدد موقفه أمام النصر

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن موقف معتز هوساوي مدافع الأهلي من مواجهة النصر سيتضح اليوم الثلاثاء، إذ سيخضع اللاعب لاختبار طبي حول موضع إصابته في العضلة الضامة.

اللاعب تعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة الشباب في الجولة الـ20 من الدوري السعودي، وقد تواجد أمس في عيادة النادي منعزلًا عن بقية زملائه لمواصلة برنامجه العلاجي تحت إشراف إبراهيم إسماعيل اختصاصي العلاج والتأهيل في الأهلي.

الأهلي يهدف لاستعادة "تاريخه" الرائع أمام النصر في جدة

يستعد الأهلي لمواجهة ضيفه النصر على ملعب الجوهرة المشعة في جدة يوم الخميس القادم ضمن الجولة الـ23 من الدوري السعودي.

وسيسعى الفريق الجداوي خلال المباراة لاستعادة تاريخه الممتاز أمام النصر في عصر دوري المحترفين، إذ لم يخسر أمامه أبدًا منذ موسم 2008-2009 حتى مباراة موسم 2016-2017.

الأهلي في تاريخه الحديث ضد النصر في ملعبه لم يُحقق نتائج جيدة، إذ لم يفز عليه منذ مباراة 18 أكتوبر 2015 ضمن الجولة الرابعة من موسم 2014-2015، ووقتها فاز بنتيجة 4-2.

لعب الفريقان بعد تلك المباراة 4 مباريات فاز النصر في نصفهم وتعادل في النصف الآخر.

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