أخبار الأهلي اليوم | سجل ممتاز أمام الفتح، وموعد مبدئي للجمعية العمومية غير العادية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 20 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 20 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

الأهلي يتسلح بسجله الممتاز أمام الفتح

يلعب الأهلي مساء اليوم السبت أمام الفتح في الإحساء ضمن الجولة الـ24 من الدوري السعودي، ويتسلح الفريق بسجله الممتاز أمام منافسه.

الأهلي والفتح التقيا 24 مرة في دوري المحترفين السعودي وكأس الملك وكأس ولي العهد، فاز الأهلي في 15 لقاء وخسر 5 مباريات وتعادل الفريقان في 4 لقاءات.

الأهلي فاز ذهابًا في جدة بهدف دون رد، ويأمل للعودة إلى المدينة بنقاط الفوز اليوم لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

تحديد الموعد المبدئي لجمعية الأهلي العمومية غير العادية

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة النادي الأهلي اقترحت السابع من إبريل القادم موعدًا لعقد الجمعية العمومية غير العادية للنادي، وينتظر النادي حاليًا موافقة رسمية من وزارة الرياضة السعودية على هذا الموعد لإتمام الإجراءات اللازمة.

ويُتوقع حضور عدد من الأعضاء الذهبيين في الجمعية العمومية ومنهم الأمير منصور بن مشعل وماجد النفيعي.

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