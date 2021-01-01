أخبار الأهلي اليوم | فتوحي يُعزز أزمة الغيابات، ومعادلة الرقم الأسوأ في دوري المحترفين

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 12 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 12 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

الأهلي يُعادل أسوأ أرقامه في تاريخ دوري المحترفين

بخسارته الأخيرة أمام النصر في الجولة الـ23 من الدوري السعودي، عادل الأهلي أسوأ أرقامه في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

الخسارة الأخيرة هي الرابعة على التوالي للأهلي، وهو أمر لم يحدث أبدًا في تاريخ دوري المحترفين سوى مرتين كانتا موسمي 2010-2011 و2012-2013.

الأهلي خسر هذا الموسم أمام الشباب والفيصلي وضمك وأخيرًا النصر، فيما كان قد خسر موسم 2010-2011 أمام الاتفاق والفتح ونجران والاتحاد، وأمام نجران والتعاون والهلال والاتفاق موسم 2012-2013.

فتوحي يُعزز أزمة الغيابات في الأهلي

سيُحرم الأهلي من خدمات صانع لعبه إدريس فتوحي خلال المواجهة القادمة أمام الفتح في الدوري السعودي، وذلك بسبب الإيقاف.

اللاعب المغربي حصل على بطاقة صفراء خلال مواجهة النصر الأخيرة مما أدى لإيقافه في المباراة القادمة.

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