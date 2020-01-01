أخبار الأهلي اليوم | توسط لاعب لتجديد عسيري وطلب خاص من بهكلي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 26 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 26 يونيو 2020 ...

حسين عبد الغني يتوسط لتجديد عقد عسيري

توسط حسين عبد الغني، لاعب وسط وقائد النادي الأهلي، من أجل حسم تجديد عبد الفتاح عسيري، صانع ألعاب الفريق مع النادي.

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية، إلى أن عبد الفتاح عسيري أبدى رغبته في البقاء مع الأهلي، حال منحه عرضًا مناسبًا، حتى لو كان أقل من عروض الأندية الأخرى.

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وأكدت الصحيفة على أن عبد الغني قد يتدخل سريعًا، لينقل للإدارة رغبة اللاعب ومطالبه ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين لحسم الأمور.

بهكلي يطلب من لاعبي الأهلي الالتزام بالإجراءات الوقائية

يقود مازن بهكلي، المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي، تدريبات الفريق الجماعية، في ظل غياب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق، الذي غادر لبلاده بسبب توقف النشاط الفترة الماضية.

بهكلي طلب من لاعبي الأهلي بضرورة استثمار الفترة الحالية بشكل إيجابي، من خلال رفع المخزون اللياقي واستعادة حساسية الكرة، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي.

كما طلب بهكلي من اللاعبين ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الموضوعة من جانب وزارة الرياضة، أثناء أداء التدريبات، لمنع انتشار فيروس كورونا.

الأهلي يرتب عودة الأجانب وتأخر في وصول لاعبان

أنهت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، إجراءات عودة المحترفين الأجانب والجهاز الفني إلى المملكة العربية السعودية.

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن الأهلي أنهى عودة جميع اللاعبين والطاقم الفني يومي 27 و 28 يونيو الجاري، عبر طائرة خاصة.

وسيتأخر الجزائري يوسف بلايلي والرأس الأخضر دجانيني في العودة إلى جدة، بسبب ظروف الطيران.

الأهلي يجري كشفًا دقيقًا على عسيري والموسى

يجري الجهاز الطبي لفريق النادي الأهلي، بقيادة التونسي حاتم بن جمعة، فحوصات طبية دقيقة على الثنائي مهند عسيري ونوح الموسى، على موضع إصابتهما.

وأشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن الثنائي سيخضعان لاختبارات طبية، قبل أن يتم منحهما الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

وكان عسيري قد خضع لعملية تنظيف غضروف الركبة، بينما خضع نوح الموسى لعملية في عضلات أسفل البطن.