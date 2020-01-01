أخبار الأهلي اليوم | الاتحاد يفاوض نجم الراقي ودفاع العويران عن عبد الجواد

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 3 مايو.

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 3 مايو 2020 ...

مهند عسيري ينتظر موافقة طبيب الأهلي للدخول في التدريبات اللياقية

يترقب مهند عسيري، مهاجم فريق النادي الأهلي السعودي، الحصول على الضوء الأخضر من التونسي حاتم جمعة، رئيس الجهاز الطبي، من أجل الدخول في التدريبات اللياقية. ( طالع التفاصيل )

السومة: اشتقت للمدرجات

أعرب السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي، عن اشتياقه لمدرجات الراقي، في ظل توقف النشاط الحالي، المستمر منذ منتصف مارس الماضي.

وكتب السومة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ردًا على مشجع أهلاوي نشر فيديو لتفاعله الكبير بالمدرجات: "اشتقت لمدرجات الأهلي.. يعطيك العافية على الحماس".

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مفاوضات مع نجم الأهلي

أكدت صحيفة "عكاظ" أن أنمار الحائلي؛ رئيس الاتحاد، كلف نائبه أحمد كعكي، للتفاوض مع سلمان المؤشر؛ لاعب الأهلي، للحصول على خدماته في الصيف المقبل، خاصةً وأنه دخل الفترة الحرة مع الراقي، ولم يجدد عقده حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات لا تزال في بدايتها، ولم يوضح اللاعب بعد موقفه سواء بالموافقة أو الرفض.

"نجم الأهلي الأسبق من مفاتيح صناعة أمجاد الكرة السعودية"

أشاد سعيد العويران؛ نجم الشباب الأسبق، بمحمد عبد الجواد؛ لاعب الأهلي، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد عبد الجواد من مفاتيح صناعة أمجاد كرة القدم السعودية من 1984-1994، وهي فترة ذهبية برأيي، الإسقاط عليه ووصفه بمدعي للمظلومية لاختلافه معك في الرأي أمر مستنكر ولا يليق، وعمل محمد عبد الجواد في اتحاد القدم، وإن لم يعمل ليست بمشكلة فإن ثبت لك أنه عمل وتم الاستعانة بخدماته، هل تعتذر؟".

الاتحاد الآسيوي يدرس تقليص المباريات المؤجلة من دوري أبطال آسيا

كشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن مشاورات يُجريها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول الطريقة المثلى لاستكمال بطولة دوري أبطال آسيا التي توقفت بسبب أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم وأوقفت نشاطه الرياضي. ( طالع التفاصيل )