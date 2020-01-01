أخبار الأهلي اليوم | تطورات إصابة مارين و4 غيابات بديربي جدة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 7 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 7 أغسطس 2020 ...

غياب 5 أجانب عن ديربي جدة

تشهد مباراة الاتحاد والأهلي في ديربي جدة، المقرر لها يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة 24 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، غياب 5 لاعبين أجانب من صفوف الفريقين.

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الأهلي الأكثر تضررًا بغياب الأجانب، حيث يفقد 4 لاعبين وهم: "لوكاس ليما وماركو مارين ودجانيني تافاريس، ويوسف بلايلي".

فيما سيستفيد الاتحاد من 5 لاعبين أجانب في صفوفه، حيث يغيب اللاعب السادس وهو الإيفواري ويلفريد بوني، بسبب الإصابة، أما عن اللاعب السابع فهناك غموض حول مشاركة الأرجنتيني ليوناردو جيل.

عام 2016 الذهبي والصفقة الأهم .. أسعد لحظات في تاريخ الأهلي

قلعة من قلاع كبار الأندية السعودية، التي مرت خلال تاريخها بلحظات إنجازات كبيرة وإنكسارات أيضًا، وهو النادي الأهلي العريق في تاريخ الكرة السعودية والذي يمتلك الكثير من العشاق والجماهير.

الأهلي يمتلك تاريخ كبير بالكرة السعودية، وعادةً يمتلك لاعبين بين الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين في كل موسم، ومنذ انضمام عمر السومة إلى قلعة الراقي وله شأن كبير هناك. "اقرأ التفاصيل"

مؤمنة يتحدث عن أزمات الأهلي ورحيل عسيري وموقف دجانيني

تحدث عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي، عن الفترة الصعبة التي مرت على الراقي خلال الأشهر الماضية والتعثرات وتراجع مستوى ونتائج الفريق.

الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على الحزم في أول لقاء عقب العودة من توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا خلال الفترة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

الكشف عن تطورات إصابة ماركو مارين

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات إصابة ماركو مارين، صانع ألعاب الأهلي، حيث تبين أنه تعرض لتمزق بسيط من الدرجة الأولى في عضلة الفخذ.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الجهاز الطبي يرى إمكانية عودة مارين إلى الفريق خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام، اعتبارًا من يوم إصابته الأحد الماضي.