أخبار الأهلي اليوم | تحرك جديد ضد الزمالك وجمعة يتحدث عن البدري

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 10 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 10 يونيو 2020 ..

خطوتان جديدتان ضد مرتضى منصور .. الأهلي: ليس عليه رقيب والقانون غير كافٍ

قام مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بتصعيد خطواته ضد مرتضى منصور؛ رئيس الزمالك، حيث تم تقديم شكوتين جديدتين إلى المجلس الأعلى للإعلام ومجلس النواب.

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مجلس القلعة الحمراء اتخذ خلال الأيام الماضية عدة خطوات ضد رئيس القلعة البيضاء، بتقديم شكاوى إلى اتحاد الكرة المصري واللجنة الأولمبية المصرية، على إثر تجاوزاته ضد أعضاء المجلس وتوجيه السباب لهم، عبر قناة ناديه.(طالع التفاصيل)

الأهلي يُفاضل بين 5 مدافعين وأمير مرتضى يتوعد .. عناوين الصحف السعودية والمصرية 10 يونيو

تطرق أمير مرتضى للرد على ما جاء في قناة الأهلي: "كان في الأهلي حفلة أمس، ظهر أسلوب جديد من قناة الأهلي بعدما كانوا يقولون الصمت لغة العظماء".(طالع التفاصيل)

وائل جمعة: بداية البدري مع المنتخب غير مشجعة

تحدث وائل جمعة مدافع منتخب مصر السابق عن بداية حسام البدري المدير الفني الحالي للفراعنة.

وقال جمعة في تصريحات اليوم الأربعاء، إن بداية البدري مع المنتخب بالتعادل في أول مباراتين في التصفيات غير مشجعة.

تقارير - الكشف عن الموعد المتوقع لاستئناف مباريات دوري أبطال إفريقيا

كشفت صحيفة "LE 360" المغربية عن المواعيد المتوقعة لاستئناف مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.في الموسم الحالي.

وأشارت التقارير أن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام ذهابًا 4 أو5 أو 6 سبتمبر المقبل والإياب 11و12و13 من نفس الشهر على أن يكون النهائي يوم 25 .