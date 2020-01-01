أخبار الأهلي اليوم | تحديد موقف العويس وفلادان يؤجل تشكيل لقاء العين

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 5 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 5 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

طلب بتدخل عاجل من رئيس الأهلي

طالب الإعلامي أحمد الشمراني، بضرورة التحرك بشكل عاجل، نحو النادي الأهلي من جانب رئيسه عبد الإله مؤمنة، لتوضيح حقيقة دعم أهدر في غير موضعه.

الشمراني كتب عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة جاءت كالآتي: "الأهلي يحتاج تحركًا عاجلًا من جانب الرئيس الأستاذ عبد الإله مؤمنة، ووضع الجميع في الصورة، ومن ثم الطلب من الوزارة أن تدفق في كل الملفات لإيضاح حقيقة دعم أهدر في غير موضعه، ولا بأس أن يكون هناك تواصل مع الإدارات السابقة من خلال الجمعية العمومية، التي يفترض أن تعين وتعاون الأهلي".

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شكوك حول مشاركة هوساوي أمام العين

أكدت تقارير صحفية، على أن موقف معتز هوساوي، مدافع فريق الأهلي، من المشاركة أمام العين، لم يتحدد حتى الآن، حيث تحوم بعض الشكوك حول مدى جاهزيته.

وأشارت صحيفة الشرق الأوسط، إلى أن هوساوي سيخضع لاختبارات بدنية، من أجل التأكد من مدى جاهزيته الفنية لمباراة العين، على أن يتم إيضاح الصورة اليوم.

تحديد موعد عودة محمد العويس

حدد الجهاز الطبي، لفريق النادي الأهلي، الموعد المبدئي لعودة محمد العويس، حارس مرمى الراقي، للتدريبات الجماعية، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وجعلته يغيب عن التدريبات.

وأشارت صحيفة الرياضية، إلى أن الجهاز الطبي أكد على أن العويس بحاجة إلى 4 أيام أخرى، للعلاج والتأهيل، قبل الإذن له بالعودة للتدريبات الجماعية.

فلادان يؤجل تشكيل الأهلي

قرر الصربي فلادان ميلويفيتش، تأجيل حسم التشكيل الذي سيخوض به مباراة العين، المقرر لها يوم السبت المقبل، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن فلادان قاد تدريبات الأهلي، ولم يستقر حتى الآن على تشكيل مواجهة العين، حيث أظهر جميع اللاعبين حماسًا كبيرًا، استعدادًا للقاء القادم.