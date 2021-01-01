أخبار الأهلي اليوم | تغيير إداري ونجم الترجي يرفض عرض بيراميدز من أجل الأحمر

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 22 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 22 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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تغيير إداري في الأهلي

أعلن النادي الأهلي رسميًا اليوم الإثنين، توجيه الشكر للعميد محمد مرجان؛ المدير التنفيذي، وتعيين إبراهيم الكفراوي بدلًا منه، متطوعًا دون مقابل، لحين اختيار مدير تنفيذي جديد.

ويأتي رحيل مرجان في ظل استلام مهام عمله الجديد كنائب لرئيس مجلس إدارة شركة "استادات الوطنية".

الهوني يرفض عرض بيراميدز من أجل الأهلي

أكدت تقارير صحفية أن الليبي حمدو الهوني؛ نجم الترجي التونسي، رحل بالانتقالات للأهلي بداية من الموسم المقبل، رافضًا عرض بيراميدز.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الصفقة ستتم مقابل 3.5 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع باب سويقة.

الأهلي أفضل ثاني نادي بإفريقيا

أسفر استفتاء الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن وجود الأهلي في المركز الثاني بقائمة أفضل أندية إفريقيا خلال الفترة من 2011 وحتى 2020.

وتفوق على الأهلي، نادي الترجي التونسي الذي جاء في الصدارة بـ1380.5 نقطة، تلاه الأهلي بـ1329.5 نقطة، ثم النجم الساحلي التونسي، ورابعًا الزمالك.

حمص: الأهلي فاوضني لكنني رفضت

أكدت محمد حمص؛ نجم الإسماعيلي السابق، أن الأهلي طلب ضمه في فترة من الفترات، لكنه رفض الرحيل عن الدراويش.

وقال حمص، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "تحدث معي ثابت البطل، لطلب انضمامي للأهلي، وكذلك حدثت مفاوضات من جانب الزمالك عن طريق مندوه الحسيني، لكنني رفضت، لأن الإسماعيلي نادٍ كبير وأنا أحد أبنائه، بجانب أن فارق الراتب لم يكن كبيرًا، وحتى إذا كان كبيرًا، سأتخذ نفس الموقف، لأن المال ليس كل شيء".