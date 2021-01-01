أخبار الأهلي اليوم | سلبية مسحة الفريق .. وموسيماني يحاضر بالفيديو

أبرز أخبار الأهلي المصري اليوم 5 مارس 2021

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 5 مارس 2021.

الأهلي يواجه فيتا كلوب بزيه التقليدي

يواجه فريق النادي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بزيه الأحمر التقليدي، وذلك بعد الاجتماع الفني الذي عقد اليوم الجمعة في مقر النادي بالجزيرة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من قميص أحمر وشورت أبيض والجورب الأحمر، والحارس سيرتدي الطاقم الأصفر، بينما يرتدي فيتا كلوب زيه التقليدي القميص الأخضر والشورت الأسود والحارس سيرتدي الزي الأزرق.

سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

أعلن النادي الأهلي، عن سلبية مسحة لاعبي فريقه بالكامل، قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي مساء السبت، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام فيتا كلوب في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة أمام فيتا كلوب.

موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي قبل التدريبات

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي فريقه، قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش.

وشملت التدريبات مران بدني وفني،، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا.

قمصان: الأهلي تجاوز خسارة سيمبا

أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، على أن الفريق استطاع أن يتجاوز الهزيمة التي تلقاها من سيمبا التنزاني، مشيرًا إلى أن مواجهة فيتا كلوب في غاية الأهمية، من أجل تعويض الهزيمة.

قمصان قال خلال تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "الأهلي له هدف محدد في مباراة فيتا كلوب، وهو تحقيق الفوز والحصول على النقاط كاملة، خاصة وأن المباراة ستقام في مصر، قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة نفس الفريق".