أخبار الأهلي اليوم | بعد موسيماني .. مدافع صن داونز يقترب ووجهة فايلر الجديدة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 1 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر أخبار الأهلي تغيير الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، مع اقتراب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من تولي مهمة تدريب المارد الأحمر، قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 ..

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رسميًا .. الأهلي ينهي تعاقده مع فايلر ويتعاقد مع موسيماني موسمين

أعلن النادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، عن التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعد أن تم إنهاء التعاقد مع السويسري رينيه فايلر.

ورحل فايلر إلى بلاده سويسرا، بعد انتهاء مباراة الأهلي أمام الترسانة، في دور الـ16 ببطولة كأس مصر، حيث رفض مسؤولي القلعة الحمراء فكرة رحيله في هذا التوقيت، ولكن المدرب أصر على موقفه، ليتم اتخاذ قرار بإنهاء العقد معه. (طالع التفاصيل)

فايلر أفضل وعقلية المشجع قد تتسبب في فشله .. ردود أفعال تعاقد الأهلي مع موسيماني

رحل السويسري رينيه فايلر، وتعاقد الأهلي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من أجل قيادة الفريق الأحمر، ولكن ردود أفعال جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت متضاربة للغاية.

الأهلي أعلن خلال بيانًا رسميًا، عن إنهاء تعاقده مع فايلر، بسبب تمسكه بالسفر إلى بلاده خلال الفترة الحالية، في ظل استعداد الفريق لمواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.(طالع التفاصيل)

"فخ" إفريقيا ودق أبواب التاريخ .. تحديات ينتظرها موسيماني مع الأهلي

الأهلي تعاقد مع موسيماني لمعرفته جيدًا بفريق النادي الأهلي، ولاعبيه وأيضًا معرفته الجيدة في إفريقيا، ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز التحديات التي ستواجه موسيماني خلال المرحلة المقبلة مع الأهلي.(طالع التفاصيل)

الأهلي يحتاج للعصا السحرية .. وهذا ما يمتلكه موسيماني

حوّل المدرب بيتسو موسيماني فريق صن داونز الجنوب إفريقي، من فريق عادي إلى فريق يخشاه جميع فرق القارة السمراء، بداية من كبار القارة ونهاية بالفرق التي هدفها هو الظهور المشرف فقط بالبطولات القارية، فما هو شكل الأهلي تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي؟ (طالع التفاصيل)

"إكس" الأهلي والزمالك ودون أجانب .. تشكيل ناري لبيراميدز في الموسم الجديد

الجميع يشهد له بخلق حالة تنافسية منذ شهادة ميلاده الجديدة في الدوري المصري، بعد تغيير مسماه من الأسيوطي إلى بيراميدز، وأصبح رأسًا برأس مع الأهلي والزمالك على البطولات ومشاركته في الكونفدرالية الإفريقية والوصول إلى نصف نهائي البطولة وضمن أفضل المرشحين لتحقيقها في النسخة الحالية.

بيراميدز أصبح الضلع الثالث الأقوى ماليًا وفنيًا في الدوري المصري خلال الموسم الحالي، وينافس خارج الملعب على الصفقات بقوة من أجل الموسم الجديد للمنافسة على الألقاب وبالفعل تمكن من إبرام العديد من الصفقات المميزة. (طالع التفاصيل)

تقارير .. فايلر يقترب من جينت البلجيكي

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن اقتراب السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي من قيادة جينت البليجكي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت جريدة voet balkrant البلجيكية أن فايلر مرشح بقوة لتولي تدريب جينت البليجكي خلال الموسم المقبل بعد رحيله عن الأهلي مؤخرًا.

الأهلي يقترب من ضم سورينو

وأشار موقع "في الجول" إلى أن الأهلي وصن داونز حاليًا في مرحلة من التوافق حول إمكانية انتقال جاستون سيرينو، صانع ألعاب الفريق الجنوب إفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وهناك توافقًا بين الأهلي وصن داونز حول الجانب المادي للصفقة، بجانب توافق رغبة اللاعب مع الأهلي، حيث لا يمانع في ارتداء القميص الأحمر.

كما أضاف الموقع، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، يتواجد حاليًا رفقة سمير عدلي المدير الإداري للفريق، وأمير توفيق مدير التعاقدات، منتظرين اجتماع لجنة التخطيط، عقب الاجتماع الجاري حاليًا لمجلس إدارة النادي الأهلي، للحديث حول صفقة سيرينو.