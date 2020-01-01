أخبار الأهلي اليوم | بشرى لكهربا من البدري وعرض تركي للشيخ

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 5 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 5 نوفمبر 2020.

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تقارير .. خطوة واحدة تفصل سيرينو عن الانضمام للأهلي

أكدت تقارير صحفية جنوب إفريقية، على أن إدارة النادي الأهلي، توصلت لاتفاق مع الأوروجوياني جاستون سيرينو، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ( طالع التفاصيل )

البدري يؤكد احتمالية ضم كهربا

أكد حسام البدري؛ المدير الفني لمنتخب مصر، أن هناك احتمالية لضم محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الأهلي، لمعسكر المنتخب المقام حاليًا، استعدادًا لمباراتي توجو، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وقال البدري، خلال تصريحات صحفية: "قد نستدعي كهربا للمعسكر، بعد إصابة طاهر محمد طاهر، وحساباتنا فنية فقط، وليس هناك أي أمور أخرى".

عرض تركي للشيخ

أكد موقع "في الجول" المصري أن أحمد الشيخ؛ لاعب الأهلي، تلقى عرضًا من أحد الأندية التركية، التي ترغب في ضمه خلال يناير المقبل.

وأشار الموقع المصري أن مسؤولي الأهلي لا يمانعون رحيل اللاعب عل سبيل الإعارة.

أمير مرتضى: مواجهة الأهلي بالنهائي دافع لنا للتتويج بدوري الأبطال

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على أن فريقه لعب في أجواء بعيدة عن كرة القدم، أمام الرجاء البيضاوي المغربي، معلقًا على مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. ( طالع التفاصيل )

أشهر 10 مباريات قمة بين الأهلي والزمالك في التاريخ

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