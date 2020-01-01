أخبار الأهلي اليوم | الكشف عن موعد عودة الدوري وحديث أبو تريكة عن صلاح

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 2 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 2 يوليو 2020 ..

الاتفاق السعودي يفاوض الأهلي لتمديد إعارة أزارو لنهاية الموسم

غاب المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الاتفاق السعودي، المعار من صفوف الأهلي المصري، عن تدريبات فريقه، بعد انتهاء فترة إعارته.

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وأشارت صحيفة الرياضية السعودية، إلى أن الاتفاق والأهلي في مفاوضات خلال الوقت الحالي، من أجل تمديد عقد اللاعب.

الأهلي يرفض تمديد إعارة وليد أزارو، بسبب عدم تسديد الاتفاق مبلغ 100 ألف دولار، المبلغ المتبقي من قيمة الإعارة، بالإضافة إلى أن اللاعب طلب زيادة 30% لإكمال ما تبقى من موسم.

عبد الحفيظ: يجب مساندة "الكاف" وعودة الدوري ضرورية

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على ضرورة مساندة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، من أجل عودة النشاط، واستئناف ما تبقى من دوري أبطال إفريقيا.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "إقامة نصف نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة وفي بلد محايد يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، هذه الحلول تأتي بهدف إعادة الأنشطة والحياة الرياضية لطبيعتها تدريجيًا".

وواصل: "نطالب بسرعة إعلان جدول مباريات الدوري المصري، لأنها خير إعداد لاستكمال المشوار الإفريقي، خاصة وأن التأخر في استئناف مواجهات الدوري، سيؤثر سلبيًا على خطة الإعداد لمباريات إفريقيا".

رامي ربيعة: سنستعد للقاء الوداد بشكل خاص وهدفنا اللقب الإفريقي

أكد رامي ربيعة، مدافع فريق النادي الأهلي، على أن جميع لاعبي الأهلي، يستعدون بكل حماس وجدية الالتزام خلال الفترة القادمة، تمهيدًا لاستئناف المسابقات.

ربيعة قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "سنستعد بشكل خاص لمواجهة الوداد، لأن هدف لاعبي الأهلي هو الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

وواصل: "جماهير الأهلي ستظل اللاعب رقم 1 دائمًا، والذي يقف خلف الفريق ويدعمه في كل الأوقات".

مدافع الوداد: مواجهة الأهلي حياة أو موت وعلينا التركيز

أكد محمد الناهيري، مدافع فريق الوداد المغربي، على أن فريقه سيتعامل مع مواجهة الأهلي المصري بأنها مسألة حياة أو موت، خاصة وأنه ليس هناك فرصة للتعويض.

الناهيري قال خلال تصريحات لصحيفة "le 360" المغربية: "علينا التركيز وبذل المزيد من الجهد من أجل تخطي عقبة الأهلي، والوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي".

وتابع: "الجهاز الفني واللاعبين يدركون صعوبة المباراة، وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، والجميع لن يتنازل عن تحقيق الفوز على الأهلي، وبلوغ المباراة النهائية التي ستقام سبتمبر القادم.

أبو تريكة يحدد اللاعبين الذين يستحقون جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

تحدث محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

وقال تريكة في تصريحات تلفزيونية: "هندرسون لا يستحق الفوز بالجائزة، ولكن من يستحق هم ثلاثي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني وأرنولد".

نجم الأهلي يكشف سبب استقالته من قطاع الناشئين

كشف هشام حنفي نجم الأهلي السابق، سبب استقالته من منصبه في القلعة الحمراء كنائب رئيس قطاع الناشئين في النادي.

وقال حنفي في تصريحات لموقع "يلا كورة" المصري، إن الاستقالة جاءت لأسباب شخصية، وتم قبولها من لجنة التخطيط".

رسميًا .. الاتحاد المصري يعلن موعد استئناف الدوري الممتاز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن موعد عودة الدوري المصري الممتاز، بداية شهر أغسطس المقبل بعد توقفه لفترة طويلة.

وكان الدوري المصري الممتاز قد توقف خلال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا، خوفًا على سلامة الجميع.( طالع التفاصيل )

خاص | أبطال "الظل" .. كيف صعد صلاح خلال مسيرته حتى قمة إنجلترا؟

أخيرًا بعد مرور ما يقرب من 30 عامًا، وترديد أنشودة "لن تسير وحدك أبدًا" من أجل هذه البطولة، نجح ليفربول في إسعاد جماهيره واستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، بأقدام ومهارة وقدرات نجوم تلألأت في سماء إنجلترا عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية.( طالع التفاصيل )