أخبار الأهلي اليوم | العودة للتدريبات وآخر تطورات موقف السومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 6 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 ...

رسميًا .. الأهلي يتعاقد مع إدريس فتوحي

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا التعاقد مع المغربي إدريس فتوحي نجم الحزم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم الفريق.

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وكشف النادي أن التعاقد يمتد لمدة موسم واحد مع أفضلية تمديد العقد لمدة موسم آخر، حيث يسعى الأهلي لتدعيم الفريق بقوة من أجل استعادة البطولات.

الأهلي يعود للتدريبات استعدادًا للموسم الجديد

عاد فريق الأهلي للتدريبات الجماعية بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق، من أجل بدء الاستعدادات لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد المران حضور جميع اللاعبين على رأسهم عمر السومة، والذي تكاثرت عليه الأقاويل حول رحيله عن الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تطورات موقف عمر السومة مع الأهلي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات أزمة عمر السومة مهاجم الأهلي مع الفريق بعد رغبته في الرحيل عن النادي مؤخرًا.

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة"، أن اللاعب أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل وهناك تحركات لتعويض اللاعب أو إثناءه عن الرحيل في الفترة المقبلة.

الأهلي يقترب من ضم لاعب نيويورك سيتي

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع أليكساندرو ميتريتش لاعب نيويورك سيتي الأمريكي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياض"، أن الأهلي وصل لمراحل متقدمة للغاية مع النادي الأمريكي من أجل ضم اللاعب والإعلان عن الصفقة خلال أيام.