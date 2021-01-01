أخبار الأهلي اليوم | الشناوي يغيب عن المران و"الهدف الثاني أمام الطلائع غير صحيح"

أبرز أخبار الأهلي المصري اليوم 1 مارس 2021

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 1 مارس 2021.

الشناوي يغيب عن المران

حصل محمد الشناوي؛ حارس مرمى الأهلي، على راحة سلبية من تدريبات اليوم الإثنين، بعدما تعرض لكدمة خلال مباراة الأمس أمام طلائع الجيش.

الحارس كان قد أصيب في كرة مشتركة خلال اللقاء، واستدعى الأمر لتدخل الجهاز الطبي، لكنه تمكن من استكمال المباراة بصورة طبيعية.

شوقي غريب: صلاح والشناوي على رأس قائمة مصر للأولمبياد

حسم شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الجدل حول تواجد نجم ليفربول "محمد صلاح" في قائمة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2022، بإعلانه تواجد اسم اللاعب على رأس القائمة الأولية المقدمة للاتحاد الدولي لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

متولي يشارك في تدريبات الكرة وتدريبات منفردة لهاني

شارك محمود متولي؛ لاعب الأهلي، في جزء من تدريبات الكرة اليوم الإثنين، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي له بعدما أجرى جراحة في الرباط الصليبي.

اللاعب يشارك في جوانب متقطعة من المران الجماعي، إذ يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي.

على جانب آخر، أدى الظهير الأيمن محمد هاني، تدريبات منفردة في الجيم وجلسة علاج طبيعي على هامش المران الجماعي.

هاني يشتكي من كدمة في العضلة الأمامية تعرض لها خلال مواجهة الأمس أمام الطلائع.

راحة سلبية في الغد

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من مران الغد، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

إسلام جمال: هدف الأهلي الثاني لمسة يد

أكد إسلام جمال؛ مدافع طلائع الجيش، عدم صحة هدف الأهلي الثاني، الذي أحرزه في مرمى فريقه خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس.

وقال جمال، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "أرى أننا كنا نستحق الفوز وفقًا لما قدمناه في المباراة، وهدف الأهلي الثاني غير صحيح، من المفترض أن الحكم كان من المفترض أن يحتسب لصالحي خطأ، وإذا لم يكن كذلك، فالمؤكد أن الكرة لمسة يد، إذا أعاد حكم الفيديو الهدف من الزاوية الصحيحة، كان سيحتسبها لمسة يد".

