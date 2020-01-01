أخبار الأهلي اليوم | قائمة نهائي الكأس وحقيقة عدم تفعيل عقد مروان محسن

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 3 ديسمبر

توج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد الفوز على غريمه الزمالك في المباراة النهائية، ويواصل الاستعداد للمراحل الأخيرة من بطولة كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 3 ديسمبر 2020.

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رسميًا | بعد رحيله عن الأهلي .. سيراميكا يضم صالح جمعة في صفقة انتقال حر

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، عن ضم صالح جمعة، لاعب وسط النادي الأهلي السابق، صباح اليوم الخميس، في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن القلعة الحمراء. ( طالع التفاصيل )

قائمة الأهلي لنهائي الكأس

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، في نهائي كأس مصر، المقرر إقامته بعد غدٍ السبت.

وشهدت القائمة تواجد محمد شريف بعدما اكتمل شفائه من فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: بدر بانون – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي -عمرو السولية – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – ناصر ماهر – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر – محمود عبد المنعم "كهربا" – جيرالدو.

الهجوم: محمد شريف – مروان محسن – صلاح محسن.

وكيله: انتقال بانون إلى الأهلي أسهل صفقة مرت عليّ

أكد محمد عزيز؛ وكيل اللاعبين، أن صفقة انتقال المغربي بدر بانون من الرجاء المغربي إلى الأهلي كانت أسهل صفقة مرت عليه.

وقال الوكيل، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "المفاوضات كانت سهلة للغاية، هي أسهل ما مر عليّ، أنا عملت مع عديد الفرق بالعالم، لكن هذه الصفقة هي الأسهل، في ظرف ساعتين وافقنا على عرض الأهلي، رغم امتلاك بانون لعدة عروض مغرية حتى الآن تصله، فهو لم يتردد لحظة واحدة في ارتداء الفانلة الحمراء".

حقيقة عدم تفعيل عقد مروان محسن

أكد مصدر مسؤول بالأهلي لموقع "في الجول" المصري أنه لا صحة لما يتردد عن عدم وجود رغبة في تفعيل العقد الجديد الخاص بالمهاجم مروان محسن.

وقال المصدر: "ما يتردد غير صحيح، لا نية لعدم تفعيل عقد مروان، والجهاز الفني لم يطلب رحيله، نحن لدينا تحديات صعبة مقبلة والتركيز عليها أهم من الشائعات".