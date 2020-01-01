أخبار الأهلي اليوم | كشف الأسرار ومدرب الزمالك السابق يهنئ موسيماني بلقب إفريقيا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 1 ديسمبر

توج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد الفوز على غريمه الزمالك في المباراة النهائية، ويواصل الاستعداد للمراحل الأخيرة من بطولة كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 1 ديسمبر 2020.

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سيرينو، بلايلي، رمضان وفايلر .. أمير توفيق يكشف أسرار الأهلي

حل أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي ضيفًا على برنامجه "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس 2، وقد تحدث مع الإعلامي إبراهيم فايق عن عديد الملفات التي تهم جماهير النادي وأبرزها ملف الصفقات الجديدة ورمضان صبحي ورينيه فايلر. ( طالع التفاصيل )

مدرب حراس الأهلي: ثقة الخطيب أسعدتني

أعرب ميشيل يانكون؛ مدرب حراس مرم الأهلي، عن سعادته بالبقاء في مهمته مع الشياطين الحمر رغم رحيل السويسري رينيه فايلر.

وقال يانكون، خلال تصريحاته لموقع " LaProvince " البلجيكي: "توقعت أن أرحل برحيل فايلر، لكنني فوجئت بتجديد عقدي لعامين مقبلين، ثقة الإدارة في جعلتني أشعر بالفخر، فالأهلي هو أهم أندية مصر والقارة الإفريقية".

وأضاف متحدثًا عن لقب إفريقيا: "كان ديربي حقيقي، كان هناك ضغط كبير علينا وكل شيء على المحك، لكن في اللحظات الأخيرة تغير كل شيء وحققنا الفوز، فانفجرنا جميعًا واتجهنا للاحتفال مع اللاعبين، حت أنني سقطت أرضًا وأنا أركض نحوهم".

مدرب الزمالك السابق يهنئ الأهلي بلقب إفريقيا

حرص ميتشو؛ المدير الفني السابق للزمالك، على تهنئة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

وكتب ميتشو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك يا صديقي، عندما أردت في سبتمبر 2020 معرفة كل التفاصيل عن مصر والمصريين وكرة القدم المصرية والأهلي في ساعات وساعات من محادثاتنا التي لا تنتهي، قلت لك أنه لا يمكنك سوى الفوز ولن تخسر أبدًا، وهذه نتيجة عملك الجاد والاهتمام العميق بالتفاصيل".

رسميًا .. مد فترة عمل اتحاد الكرة المصري وتقليص عدد أفراد اللجنة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن مد فترة عمل اللجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم لفترة جديدة من أجل إنهاء أعمالها. ( طالع التفاصيل )