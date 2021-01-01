أخبار الأهلي اليوم | مدة غياب أجايي، وفرص لحاق الشناوي بالقمة

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 13 أبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 13 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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تقرير: أجايي يغيب عن الأهلي 4 أسابيع

أفاد موقع يلا كورة المصري أن الفحوصات الطبية التي أجراها جونيور أجايي جناح الأهلي عقب إصابته خلال مواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا أظهرت معاناته من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية وليس تمزقًا في العضلة.

وأوضح الموقع نقلًا عن مصدر من الأهلي أن اللاعب النيجيري سيبدأ برنامجه التأهيلي فورًا، مشيرًا إلى حاجته إلى 4 أسابيع للعودة إلى التدريبات.

اتحاد الكرة يطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن اتحاد كرة القدم المصري أن اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارته قررت في اجتماعها اليوم الثلاثاء مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيطلب الاتحاد كذلك استضافة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة المؤهلة لكأس العالم 2023، وبطولة الأندية الأفريقية للسيدات.

فرص لحاق الشناوي بالقمة قائمة

قال مصدر مقرب من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن فرص لحاق اللاعب بمواجهة الزمالك يوم 18 أبريل الجاري لاتزال قائمة.

اللاعب أجرى فحصًا لفيروس كورونا يوم أمس وجاءت النتيجة إيجابية، وقد قال مصدر مقرب منه لموقع يلا كورة أن حالة الشناوي جيدة جدًا وسيخضع لاختبار آخر اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى إمكانية تعافيه ولحاقه بلقاء القمة في الدوري المصري.

رئيس اللجنة الطبية للأهلي يتحدث عن الإصابات

استبعد محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي لحاق ياسر إبراهيم بمباراة الفريق ضد الزمالك في الدوري المصري، فيما أوضح أن محمد هاني يحتاج وقتًا أطول من أجايي للعودة إلى التدريبات.

إذ قال لموقع في الجول المصري "هناك محاولات لعلاج ياسر إبراهيم من أجل لحاقه بالقمة ولكن قد يستلزم الوضع وقتًا أطول. مدة علاج أجايي أقل من شهر، لكن من يحتاج لوقت أطول هو محمد هاني".

يُشار إلى أن محمد هاني تعرض لإصابة في العضلة الضامة.

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