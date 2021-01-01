أخبار الأهلي اليوم | مسحة رابعة للشناوي، وخطوة جديدة لمواجهة الإصابات

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 16 أبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 16 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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مسحة جديدة للشناوي غدًا السبت

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خضوع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إلى مسحة طبية جديدة يوم غدٍ السبت لحسم موقفه من مواجهة الزمالك يوم الأحد في الدوري المصري.

حارس المرمى المخضرم كان قد أجرى مسحتين طبيتين للكشف عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال الأيام السابقة وكانت النتيجة إيجابية، وقد أجرى مسحة جديدة اليوم ومن المتوقع أن تُعلن نتيجتها بعد ساعات.

شوبير أوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الشناوي سيخضع لمسحة طبية رابعة يوم غدٍ لحسم موقفه نهائيًا من مباراة القمة.

حسام البدري: لم أتوقع غضب جمهور الأهلي، وإلا كنت رفضت العمل مع بيراميدز

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر حاليًا أنه لم يكن سيوافق على العمل في نادي بيراميدز لو توقع رد الفعل الغاضب جدًا من جماهير الأهلي تجاه ذلك.

المدرب السابق للأهلي أوضح أنه يدين بالفضل للنادي، مضيفًا في تصريحات إذاعية "الأهلي بيتي وله فضل كبير علي، جمهوره يُمثلون شيئًا كبيرًا في حياتي، وإسعادهم كان محور حياتي وأنا مدربًا للفريق".

تابع عن عمله في بيراميدز "وافقت على عرضهم لأني كنت غير مرتبط بأي نادٍ آخر، والأمر بعيد تمامًا عن الأهلي ولا يمت له بصلة، لو كنت أعلم أن الجمهور سيغضب هكذا لكنت رفضت العمل في بيراميدز".

أجهزة طبية جديدة لمواجهة الإصابات

أفادت مصادر صحفية أن النادي الأهلي أنهى التعاقد على شراء مجموعة من الأجهزة الطبية الجديدة لمواجهة الإصابات العضلية للاعبين والمساعدة في الاستشفاء سريعًا منها.

وقد طلب الجهاز الطبي للفريق تلك الأجهزة ووافقت لجنة التخطيط على طلبه ومنحت الإدارة التنفيذية الضوء الأخضر للتنفيذ.

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