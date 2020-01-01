أخبار الأهلي اليوم | السومة يكشف نتيجة تحاليله .. وإصابة كورونا جديدة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 9 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 9 يوليو 2020 ...

رسميًا .. السومة يعلن نتائج فحص كورونا الخاص به

كشف السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، عن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها بشأن فيروس كورونا المستجد.(طالع التفاصيل)

"الدنبوشي" والسنوات الضوئية .. لاعبون سعوديون أثاروا الجدل بعد اعتزالهم

على مدار سنوات مضت، أفرزت لنا الملاعب السعودية لاعبين من طراز فريد، تعلقت بهم الجماهير التي كانت دائمًا ما تحب أن تتابعهم داخل الملاعب، لما كانوا يقدمونه من مهارات وأهداف، وأيضًا الإنجازات التي حققوها لأنديتهم أو للمنتخب السعودي.(طالع التفاصيل)

إصابة سعيد المولد لاعب الأهلي بفيروس كورونا

أكدت تقارير صحفية سعودية، على أن نتيجة المسحة الطبية، التي أجراها سعيد المولد الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، جاءت نتيجتها إيجابية، لتثبت إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".(طالع التفاصيل)

هل يحاول الأهلي إعادة عموري إلى الدوري السعودي؟

ترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن احتمالية عودة الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"؛ مهاجم الجزيرة الإماراتي ، إلى الدوري السعودي من جديد، لكن هذه المرة من بوابة النادي الأهلي .

صاحب الـ28 عامًا سبق له أن قضى موسمًا وحيدًا في دوري المحترفين السعودي 2018-2019 بصفوف الهلال ، عندما انضم له في صفقة انتقال حر قادمًا من العين الإماراتي ، لكنه لم يشارك وقتها سوى في بضع مباريات، رحل بعدها مجانًا، على إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي. " اقرأ التفاصيل "

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تعديل موعد مباراة الأهلي والحزم بالدوري السعودي

قررت رابطة دوري المحترفين السعودية، تأخير موعد انطلاق مباراة الأهلي والحزم، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن رابطة المحترفين أجلت موعد انطلاق مباراة الأهلي والحزم لمدة ربع ساعة، بدلًا من موعدها السابق عند التاسعة مساء 4 أغسطس المقبل.

جاء ذلك بعد طلب من القنوات الرياضية السعودية، الناقل الرسمي لمسابقة الدوري.

النصر يُغري عبد الفتاح عسيري ويتفوق على عرض الأهلي

أكد الإعلامي سلطان الزايدي على أن عبد الفتاح عسيري لاعب الأهلي، لم يحسم مسألة تجديده حتى الآن، مشيرًا إلى أن نادي النصر قدم له عرضًا مغريًا للغاية.

الزايدي نشر عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة، أكد فيها على أن الأهلي عرض 5 ملايين على عسيري من أجل التجديد، ولكن النصر عرض 6 ملايين بالإضافة لفيلا وسيارة، ومميزات أخرى في العقد.

الإعلامي السعودي شدد على أن عسيري اقترب من التوقيع للنصر، واللوم يقع على الأهلي، بسبب العرض الضعيف مقارنة بما قدمه العالمي.

فلادان يقسم لاعبي الأهلي إلى 3 مجموعات

قسم الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق الأهلي، لاعبي فريقه إلى 3 مجموعات، في 3 أجزاء مختلفة من أرضية الملعب، بالتدريبات التي أقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وشهدت التدريبات منافسة اللاعبين على مهارات التمرير والاستلام والتسلم والسرعة وبناء اللعب والتمرير السريع، ثم أخضع اللاعبين إلى عدد التمارين التكتيكية من خلال الاستلام تحت الضغط والتمرير من لمسة واحدة.