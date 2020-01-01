أخبار الأهلي اليوم | السومة يتلقى عرضين .. وفلادان يفرض السرية

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 4 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الجمعة 4 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تقارير .. الأهلي يجهز عروضًا للتخلص من ماركو مارين

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، تجهز حاليًا بعض العروض للاعب الألماني ماركو مارين، من أجل تسويقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حاولت إدارة الأهلي التخلص من مارين سواء بتسويقه أو بفسخ التعاقد، إلا وأن المحاولات لم تنجح، ليستمر اللاعب الألماني مع الفريق. " اقرأ التفاصيل "

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السومة يتلقى عرضين يهددان استمراره مع الأهلي

أكدت تقارير صحفية، على أن عبد الله الجاسم، وكيل أعمال عمر السومة مهاجم الأهلي، تلقى عرضين من الشباب السعودي، ونادي إماراتي، من أجل الانتقال لأحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد السومة في صيف 2021، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر خلال شهر يناير المقبل، للانتقال له في صفقة انتقال حر مع نهاية عقده.

ضمك يعاني من الإصابات قبل مواجهة الأهلي

أكد تقارير صحفية، على أن الجزائري إبراهيم الشنيحي لاعب فريق ضمك، لن يستطيع المشاركة مع فريقه أمام الأهلي، بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

واشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن التونسي بلال التونسي بلال السعيداني أصيب هو الآخر في العضلة الخلفية، والأرجنتيني كرستيان ليما يعاني من إصابة بعضلة الفخذ، وهو الأمر الذي قد يبعدهما عن مواجهة الأهلي.

فلادان يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل مواجهة ضمك

قرر المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، فرض السرية على تدريبات فريقه، قبل مواجهة ضمك المقرر لها غدًا السبت، بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت تدريبات الأهلي تدريبات لياقية خفيفة، وتدريبات بالكرة خلف المرمى، قبل اختتامها بمناورة فنية، حيث تسير الأمور نحو عدم إجراء تغييرات في تشكيلة الفريق أمام الفيصلي.