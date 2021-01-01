أخبار الأهلي اليوم | نهاية السومة وتركي آل الشيخ يدافع عن نفسه أمام اتهامات جمهور الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 7 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الأحد 7 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

"نهاية السومة مع الأهلي كنهايات مالك معاذ"

أكد الإعلامي الرياضي حسن عبد القادر أنه يشفق على السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، مطالبًا الجماهير بالكف عن الهجوم عليه خلال الفترة المقبلة. ( طالع التفاصيل )

"حتى لو لعب الأهلي وحده .. سيحقق المركز الثاني"

لم يعد الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز لديه أي ثقة في قدرة الأهلي السعودي على مواصلة المنافسة على لقب الدوري المحلي بالموسم الجاري، مؤكدًا أنه إذا تأهل لدوري أبطال آسيا في نهاية الموسم، سيكون هذا أكبر إنجاز له. ( طالع التفاصيل )

"أنت من دمر الأهلي" تركي آل الشيخ يرد على مشجعة توجه له سهام الاتهام

رفض تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، الاتهامات التي توجه له من قبل جمهور الأهلي السعودي، بتدمير النادي خلال فترة رئاسته لوزارة الرياضة – الهيئة العامة آنذاك – مؤكدًا أنه مجرد شماعة للبعض. ( طالع التفاصيل )

تقارير .. آل فتيل يرفض عرض الأهلي .. وصراع بين الشباب والهلال على ضمه

أكدت تقارير صحفية، على أن محمد آل فتيل، مدافع فريق النادي الأهلي، رفض آخر عرض تقدم به النادي الأهلي، من أجل تجديد عقده، وأنه يدرس العروض التي وصلت له. ( طالع التفاصيل )

فلادان: سيناريو الهزيمة متكرر .. وهذه أسوء سلسلة في تاريخي

أكد الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن سيناريو هزيمة فريقه أمام ضمك يتكرر في جميع المباريات، مشيرًا إلى أن الفريق لم يستغل الفرص التي أتيحت أمامه. ( طالع التفاصيل )