أخبار الأهلي اليوم | لا قلق حول السومة وساريتش، وضياع صفقة الموسم

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 8 يونيو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 8 يونيو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

السومة يبدأ التأهيل

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن عمر السومة بدأ العلاج التأهيلي رفقة الجهاز الطبي في الأهلي، مشيرة إلى أنه سيكون جاهزًا لبدء المعسكر الخارجي للفريق استعدادًا للموسم الجديد من الدوري السعودي.

اللاعب السوري كان قد استبعد من معسكر منتخب بلاده الذي يخوض حاليًا مباريات تصفيات كأس العالم وكأس آسيا بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

أخبار سعيدة بشأن ساريتش

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن إلفيس ساريتش نجم وسط الأهلي تعافى تمامًا من إصابته وأصبح جاهزًا للعب بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي بنجاح.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البوسني كان يُعاني من تمزق في العضلة الخلفية أبعده عن المباريات الأربعة الأخيرة للأهلي في الدوري، لكنه سيكون جاهزًا لبدء المعسكر الخارجي للفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

يوسف عنبر يُشيد بتعاقد الأهلي مع هاسي

أشاد يوسف عنبر مدرب الأهلي السابق بتعاقد النادي مع الألباني بيسنيك هاسي لتدريبه خلال الموسمين القادمين، مؤكدًا أنه جدير بالثقة ويمتلك المقومات اللازمة لنجاحه خاصة خبرته بالبطولة والأجواء السعودية.

مضيفًا لصحيفة الرياضية "هاسي مدرب مناسب للأهلي، لامتلاكه تجربة وخبرة في دوري المحترفين السعودي مع الرائد. نتطلع لتحسن مستوى الفريق معه، لكن نجاحه مرتبط باختيارات اللاعبين المحليين والأجانب ومدى جودتهم".

وأتم بتقديم نصيحة للإدارة الأهلاوية بالتخلي عن كافة أجانب الفريق باستثناء السوري عمر السومة، واصفًا إياه بالأجنبي الوحيد الذي يستحق الاستمرار مع الأهلي.

الأزمة المالية تُجبر الأهلي على التخلي عن أهم أهدافه الصيفية

المطالب المالية المبالغ بها جدًا تدفع الأهلي للانسحاب من صفقة الموسم. التفاصيل هنا

فيديو | "السومة والعويس يقتربان من النصر، والأهلي هو المستفيد"

أحد النقاد الرياضيين يتحدث عن الصفقة المنتظرة ومدى استفادة الأهلي منها. التفاصيل هنا