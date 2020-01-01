أخبار الأهلي اليوم | الجماهير تُحرج صالح جمعة .. وأزمة في الوداد

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 30 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 30 يوليو 2020 ..

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فايلر يجتمع بكهربا ويمنح تعليمات لأجايي

أجرى فريق النادي الأهلي تدريباته الصباحية اليوم الخميس، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث ركز توماس بينكيل، مخطط الأحمال، على تدريبات بدنية وتأهيلية.

وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاقة المران، لتوجيه النصائح قبل بداية المران، بالإضافة لتقسيمهم إلى عدة مجموعات.

وعقد فايلر جلسة مع محمود كهربا لاعب الفريق استمرت حوالي 10 دقائق، تحدث خلالها حول بعض الأمور الفنية والتعليمات التي يجب على اللاعب أن ينفذها.

فايلر اجتمع أيضًا مع الثنائي الأجنبي جونيور أجايي وجيرالدو دا كوستا، ووجه لهم بعض النصائح، بجانب بعض التعليمات الفنية.

أزمة في الوداد قبل مواجهة الأهلي

تسبب محمد ناهيري، لاعب الوداد البيضاوي المغربي، في أزمة لفريقه، قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بسبب عدم موافقته على تجديد عقده، بالإضافة لغيابه عن التدريبات.

وأشارت صحيفة "المنتخب المغربية إلى أن سعيد الناصيري رئيس الوداد رفض اقتراح وكيل أعمال محمد ناهيري بعقد جلسة ثلاثية للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، بسبب إخلال اللاعب بميثاق العقد وتخلفه عن التدريبات الجماعية للفريق.

ناهيري لم يحترم أسرار نادي الوداد، حيثأعلن عن تفاصيل العرض الذي قدمه ناديه من أجل تجديده عبر تصريحات صحفية سابقة، وهو ما تسبب في زيادة الاحتقان، حيث هاجمه رئيس الوداد، مشيرًا إلى أنه يرفض التعامل معه لأنه يملي شروطه وتخلى عن الفريق.

شوقي السعيد: أنا أفضل من وائل جمعة وتعمدت إيذاء وليد سليمان

يرى شوقي السعيد، مدافع نادي الزمالك السابق، أنه كان أفضل من وائل جمعة، أسطورة النادي الأهلي ومنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه كان الأولى للمشاركة مع الفراعنة في جيل حسن شحاته، المدير الفني السابق، بدلًا من مدافع الأهلي.

السعيد قال خلال تصريحات تليفزيونية: "أنا أفضل من وائل جعة، وأرى أن إبراهيم سعيد هو أفضل مدافع في تاريخ الكرة المصرية، وعصام الحضري بات أسطورة لأنه لم يكن هناك دفاعًا قويًا أمامه".

وواصل: "تعمدت إيذاء وليد سليمان لاعب الأهلي في إحدى مباريات القمة، لأنه قام بسبي في أكثر من مناسبة بالمباراة، وقمت بالشكوى لحسام غالي قائد الأهلي وقتها، ولكن سليمان لم يتراجع عن سبي بوالدتي، ولذلك تعمدت إيذائه".

صالح جمعة: حب جماهير الأهلي "أحرجني"

أكد صالح جمعة، لاعب وسط النادي الأهلي، على أن ردود أفعال جماهير النادي الأهلي، بعد عودته إلى التدريبات الجماعية، جعلته في موقف محرج، بسبب عدم التزامه الفترة الماضية.

جمعة قال خلال تصريحات تليفزيونية: "جماهير الأهلي رائعة، أتابع ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، ما شاهدته بعد قرار عودتي للتدريبات جعلني محرجاً من نفسي بسبب فرحة الجماهير، الأمر يمنحني إصراراً للعودة بشكل أقوى".