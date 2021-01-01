أخبار الأهلي اليوم | حسم صفقات الموسم الجديد، ومفاجأة موسيماني لفيتا كلوب

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 6 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم السبت 6 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيتا كلوب

كشفت المصادر الصحفية المتابعة لتدريبات الأهلي عن نية المدرب بيتسو موسيماني الزج بجونيور أجايي في مركز المهاجم بدلًا من محمد شريف أو والتر بواليا في مفاجأة كبيرة.

ولم يستقر المدرب الجنوب أفريقي بعد على قلب الدفاع الثاني بجانب بدر بانون، إذ يُفاضل بين أيمن أشرف وياسر إبراهيم.

ومن المتوقع أن يضم التشكيل: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمود وحيد وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمد هاني، وفي الوسط سيلعب الثنائي عمرو السولية وأليو ديانج، فيما الهجوم سيتكون من الرباعي حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأجايي.

سيف زاهر: الأهلي حسم كافة صفقات الموسم الجديد

أكد الإعلامي سيف زاهر أن النادي الأهلي نجح في التعاقد مع كافة الصفقات التي حددها لدعم الفريق في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي أغلق هذا الملف تمامًا.

وأضاف "بيتسو موسيماني أكد لرئيس الأهلي أن جميع اللاعبين سيحصلون على الفرصة المناسبة للعب والتقييم، وفي نهاية الموسم وبعد ضم الصفقات الجديدة سيتخذ المدرب قراره فيما يخص المعارين والراحلين عن الفريق".

ياسر إبراهيم: الزمالك عرض علي العودة، لكني فضلت الأهلي

قال ياسر إبراهيم أن فترته مع الزمالك كانت جيدة وشهدت تتويجه بالبطولات رغم أنه لم يلعب كثيرًا مع الفريق، مؤكدًا على احترامه الكبير للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة.

وأضاف خلال برنامج الديربي "عُرض علي العودة للزمالك والحصول على أموال أكثر من الأهلي لكني رفضت، ظُلمت في الفريق نتيجة ظروف عديدة، فترتي مع الفريق كانت جيدة وفزت معه بالكأس والدوري رغم أنني لم ألعب كثيرًا في الدوري".

الأهلي: كهربا ملتزم بالعقوبة، ولن نذبحه

نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن مصدر في النادي الأهلي تأكيده التزام محمود عبد المنعم كهربا تمامًا بالعقوبة التي وقعت ضده واعترافه بالخطأ واعتذاره عنه.

وأشار المصدر إلى أن الهدف من تلك العقوبة إعادة اللاعب إلى الطريق الصحيح وليس ذبحه، موضحًا أن الحملة الكبيرة ضد كهربا في الأيام الأخيرة تؤكد أن هناك تربصًا واضحًا من البعض بالفريق لهدم استقراره وإيقاف مسيرته الممتازة.