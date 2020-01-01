أخبار الأهلي اليوم | سبب الموافقة على بيع عسيري وتقليص إجازة العيد

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 29 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 29 يوليو 2020 ...

رسميًا .. النصر يشتري المدة المتبقية من عقد عسيري مع الأهلي

أعلن نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت رسميًا، اليوم الثلاثاء، توصله لاتفاق مع إدارة نادي أهلي جدة، بشأن شراء المدة المتبقية من عقد عبد الفتاح عسيري؛ جناح الراقي. (طالع التفاصيل)

سبب الموافقة على بيع عسيري

أوضح مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، سبب الموافقة على بيع المتبقي من عقد جناح الفريق عبد الفتاح عسيري إلى النصر.

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بيان الراقي أشار إلى أن إدارة النادي فضلت بيع المتبقي من العقد لتحقيق أكبر استفادة مادية من صفقة بيع اللاعب، في ظل قيامه بالتوقيع بالفعل للعالمي.

تقليص إجازة العيد

قرر الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي السعودي، تقليص إجازة عيد الأضحى للاعبين، نظرًا للاستعداد للعودة لاستئناف الموسم الرياضي من جديد.

الصربي أخبر اللاعبين بالحصول على راحة لمدة يوم واحد فقط هو أول أيام العيد، على أن يعودوا للتدريبات بعدها مباشرةً.

تأثير فيروس كورونا على الميركاتو السعودي .. الحل عند الهلال والنصر؟

سنتحدث في هذا الموضوع عن المنافسة ولكن ليست المقصود بها تحقيق الألقاب، ولكن المنافسة على الصفقات واللاعبين الجُدد، حيث شهدنا تحركات كبيرة من بعض الأندية مؤخرًا فيما يخص الصفقات، بينما حاولت بعض الأندية الحفاظ على لاعبيها. (طالع التفاصيل)